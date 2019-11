V budove bytčianskeho gymnázia odhalili pamätnú tabuľu Jánovi Kuciakovi

VIDEO: Pozrite si video z odhalenia pamätnej tabule Jánovi Kuciakovi. Zdroj: TASR

„Smrť medzi nami ako dym sa vznáša, zostávame sami, smrť dušu unáša” – týmito slovami sa začína báseň Jána Kuciaka, ktorej celý text je súčasťou pamätnej tabule umiestnenej pred vstupom do budovy Gymnázia Bytči, ktoré Ján Kuciak navštevoval v rokoch 2000 – 2008. „Nech táto tabuľa, ktorá je vyrobená zo skla, symbolizuje krehkosť našich životov. Nech symbolizuje nebojácnosť a vytrvalosť, ktorá je zobrazená v básni na tabuli a nech čísla, ktorými je posiata, hovoria o schopnosti odhaľovať to, čo je pre nich zauzlené,” povedala vo svojom slávnostnom príhovore predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Riaditeľka školy Slávka Sitarčíková si na Jána Kuciaka veľmi dobre pamätá, keďže ako angličtinárka s ním prichádzala do kontaktu takmer denne. "Janko bol jeden z mojich najvzornejších žiakov. Poznala som ho od desiatich rokov a iste by súhlasil s mojimi slovami, že tá najdokonalejšia práca sa rodí v skromnosti. Presne taký Janko bol. Skromný, priezračný do miery ľudského charakteru. Bol to človek, ktorý nestál o to, aby všetci vedeli, že je v miestnosti. Poctivo pracoval na tom, k čomu ho viedli jeho najbližší. Ak je niekto stelesnením výsledkov našej učiteľskej práce, a hovorím to bez pátosu, tak je to Janko Kuciak, ktorého som osobne viedla k spravodlivosti a dobrote, ktorú nám on predostieral,” zaspomínala si na bývalého žiaka Sitarčíková. Ako riaditeľka školy dodala, po umiestnení pamätnej tabule pri vstupe do školy bude Ján Kuciak symbolicky dohliadať na dianie v škole, ktorú osem rokov navštevoval.