Prešovčanov rozhádali bicykle

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) pripomenul, že jeho syn podniká v spomenutom odbore od roku 2013. „Je rok 2019, takže má určitú prax. Zameral sa v roku 2013 na cyklotrasy, budovanie, projektovanie, cykloprístrešky. Je to jeho biznis, ja sa s ním o týchto veciach nebavím a nezasahujem do toho. On je pripravený odpovedať na tieto otázky, prečo je taká cena a podobne,“ reagoval minister .

Attila Érsek vo vyhlásení na sociálnej sieti uviedol, že projektom rozvoja cyklistickej dopravy sa venuje od roku 2009, najprv ako projektový manažér v jednej finančnej inštitúcii, ktorá takéto aktivity podporovala v rámci svojej nadácie, následne ako externý radca projektový manažér v oblasti nemotorovej dopravy pre mesto Bratislava.

„Od 2013. je to v rámci spoločnosti Cykloprojekt s.¤r.¤o., ktorú som založil. Momentálne náš tím tvorí 11 interných a 8 externých zamestnancov, hlavne v oblasti poradenstva, realizácií a projekčnej činnosti. Naša spoločnosť spravuje taktiež najväčší systém zdieľaných bicyklov na Slovensku, Bratislavský Slovnaft bajk. Dovolím si tvrdiť, že sme sa za tieto roky vypracovali za najväčšiu odbornú spoločnosť v rámci Slovenska, ktorá sa venuje téme cyklistickej dopravy komplexne, momentálne náš rukopis sa nachádza vo viac ako 37 mestách a obciach Slovenska v rámci siedmich krajov, spolupracujeme s viacerými súkromnými a neziskovými organizáciami u nás, ako aj v zahraničí,“ reagoval na kritiku Érsek mladší.

V prípade prístreškov v Prešove uviedol, že spoločnosť Cykloprojekt bola vo verejnom obstarávaní pre túto zákazku vyhodnotená ako úspešná, umiestnila sa na prvom mieste s najnižšou cenou.

„Všetky dokumenty ohľadne obstarávania sa nachádzajú u obstarávateľa, ale aj na riadiacom orgáne, ktorým bolo ministerstvo pôdohospodárstva ako garant programu, z ktorého mesto čerpalo finančné prostriedky so spoluúčasťou päť percent na celkovom rozpočte. Podotýkam že tieto obstarávania, keďže ide o čerpanie financií z fondov EÚ, povinne prechádzajú viacerými kontrolami,“ doplnil Érsek.

K cene prístreškov uviedol, že položky zahŕňajú realizáciu spodnej stavby ktorá sa pri jednotlivých lokalitách líši, konštrukčných prvkov prístreška a technických prvkov, ako je kamerový systém s ukladaním dát, prístupový systém so softvérom pre registráciu a administráciu užívateľov, napájanie prístreška prostredníctvom solárnej energie.

Ohradil sa proti vyjadreniam na sociálnych sieťach. „Vnímam to, žiaľ, aj v kontexte blížiacich sa volieb, chcel by som však zdôrazniť apolitickosť mojej osoby, ako aj spoločnosti Cykloprojekt. Boli by sme radi, ak by niektorým vyjadreniam predchádzali a dávali hodnovernosť aspoň povrchné znalosti o projekte a nie účelové alebo prevzaté nepravé tvrdenia. V opačnom prípade budeme tieto vyjadrenia považovať za pokus poškodenia dobrého mena spoločnosti alebo ohováranie, keďže viaceré komentáre boli mierené aj voči súkromným osobám,“ dodal Attila Érsek.

Do verejného obstarávania sa zapojili podľa Vladimíra Tomeka, hovorcu Prešova, traja uchádzači. Okrem Cykloprojektu mali o zákazku záujem aj firmy z Nových Zámkov a Nitry. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 296 114 eur. Mesto Prešov vyhlásilo verejné obstarávanie a vyhlásilo aj elektronickú aukciu, na základe ktorej došlo k zníženiu celkovej ceny. "Vybudovanie ôsmich cykloprístreškov stálo 286 450 eur, čo je takmer o 10-tisíc eur menej v porovnaní s projektovanou cenou. Mesto Prešov preto odmieta akékoľvek nepodložené tvrdenia a zavádzajúce informácie, ktoré naznačujú že cena tejto investície bola neprimerane vysoká,“ podčiarkol Tomek. Doplnil, že cykloprístrešky sú vybavené solárnymi panelmi s osvetlením, kamerovým systémom, ktorý monitoruje priestor 24 hodín, stojanmi na bicykle a samostatným servisným stojanom.

„Všetky prístrešky sú elektronicky uzamykateľné pomocou čipov. V cene je aj 500 elektronických čipov a softvér prepojený na mestský úrad, ktorý slúži na identifikáciu užívateľov. Súčasťou investície bola aj úprava terénu, spevnenie podložia a zámková dlažba,“ doplnil Tomek. Do pozornosti verejnosti sa projekt prístreškov pre bicykle v Prešove po tom, čo radnica zverejnila dodatok zmluvy, kde sa suma z pôvodných 284 300 eur navýšila o 2 150 eur. K zmene zmluvy došlo na základe toho, že sa pristúpilo k zmene miesta jedného zo stanovíšť, ktoré pôvodne navrhla radnica.

Prístrešky na bicykle Prešov sprevádzkoval pred dvoma týždňami a sú zatiaľ prázdne. Zvýšený nápor zo strany obyvateľov radnica očakáva až začiatkom jari.

Cykloboxy s rovnakým vybavením a konštrukciou plánovala postaviť napríklad Galanta. Tamojší poslanci rokovali o predložení žiadosti o dotáciu z financií EÚ na projekt uzamykateľné prístrešky pre bicykle, napokon sa tejto myšlienky vzdali. Rozpočet na šesť takýchto boxov vyčíslili na viac ako 208-tisíc eur, čo na jeden prístrešok predstavuje takmer 35-tisíc eur. Cena je primeraná aj podľa osloveného odborníka, ktorý nechcel byť menovaný, pretože sa zaoberá takouto činnosťou. „Samotný prístrešok sa dá kúpiť zhruba za 19-tisíc eur, pričom jeho súčasťou sú iba stojany na bicykle. Výsledná suma je odvodená od stavebných prác a požiadaviek na vybavenie boxu softvérom, zavedením solárnych panelov alebo zapojenia do elektrickej siete, prípadne inštaláciou kamerového systému,“ konštatoval odborník.