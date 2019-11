Smeti z osád zamorili Ružín. Pozrite si, ako sa člny brodia v špine

VIDEO: Vlna špiny zaplavila Ružín. Pozrite si žalostný pohľad na vodnú nádrž vo videu TV Pravda.

Na množstvo smetí upozornili na sociálnej sieti pred pár dňami členovia komunity ecoclub.sk. Dohliadali na orientačné preteky vodákov, no situácia ich zaskočila.

„Bol som záchranár na motorovom člne pre približne 100 účastníkov a zároveň ako člen Eco clubu. Pre preteky to bolo nemilé prekvapenie a obávam sa, či v budúcnosti budú ešte preteky, alebo iba víkendový dobrovoľnícky – vodácky zber odpadu,“ konštatoval Laco Habina.

Kvôli odpadu sa musela trasa pretekov upraviť, pretože vyhodené chladničky, kreslá, pneumatiky, plasty a kmene stromov predstavovali prekážku dlhú asi 200 metrov. „Verím, že keď udalosť rozpútala virálnu diskusiu na sociálnych sieťach, na budúce ekologické aktivity, ktoré budeme organizovať ako Eco club, príde viac účastníkov pomôcť vlastnou silou,“ doplnil Habina.

Smeti sa do Ružína dostali po nedávnych intenzívnych dažďoch z riek Hornád aj Hnilec, ktorý pôvodne ležal na brehoch v obciach a osadách, cez ktoré tieto rieky pretekajú. Ešte v roku 2015 SVP umiestnil na dvoch miestach norné steny, ktoré mali tento odpad zachytávať. Pre silný prúd ich však pretrhlo.

„Otrasné, čo vedia hodiť ľudia do potokov. Potom vznikne takáto skládka. Je to niečo otrasné. Tie steny to nevydržali, inak by sa to do Ružína nedostalo. Len je teraz otázne, kedy sa to odtiaľ vyčistí. Alebo to postupne odplaví k elektrárni pri Malej Lodine a zozbierajú to až tam,“ myslí si Slavomír z obce Margecany, kde sa odpad zachytil aj so sieťou pod železničným mostom.

„Zachytené odpady sa pomocou týchto stien približujú k brehu, kde sa čistenie momentálne vykonáva priebežne. Čo sa týka prevencie, realizujeme technické opatrenia, aby sa odpad nedostával do nádrže, ale aby bol zachytený a odstraňovaný z vody už na vtoku Hornádu a Hnilca do nádrže,“ konštatoval Tomáš Januš z referátu komunikácie SVP. Odpad, ktorý sa odplaví až k elektrárni pri Malej Lodine, zbierajú špeciálne mechanizmy a odvážajú na skládku.

Štátna inštitúcia má obmedzené množstvo financií na čistenie nádrže, podľa Januša je najhoršia situácia práve na Ružíne.

„Problematikou Ružína sa v roku 2013 zaoberala aj vláda. V rokoch 2013 až 2015 bol s podporou ministerstva životného prostredia a Environmentálneho fondu realizovaný pilotný projekt Čistenie vodnej nádrže Ružín na zabezpečenie jej protipovodňovej funkcie odstránením odpadov a nelegálnych skládok z priľahlého územia nádrže. Náklady na pilotný projekt prestavovali približne 560-tisíc eur,“ uviedol Januš. Vtedy sa vyzbieralo a zlikvidovalo viac ako 3¤000 ton odpadu.

„Ročné náklady potrebné pre zabezpečenie čistej hladiny v nádrži sú vo výške približne 50– až 90-tisíc eur. Ide o permanentné zachytávanie odpadu, jeho pravidelné vyberanie, odvoz a likvidáciu. Náklady na činnosti súvisiace s čistením hladiny v roku 2018 dosiahli zhruba 80-tisíc eur,“ vyčíslil Januš. Za rok 2019 ešte nie je známa definitívna suma, predbežne by to malo byť 60-tisíc eur. Dodal, že ak príde väčšia povodeň, náklady môžu byť oveľa vyššie, na čo podnik nemá. Bez pridelenia mimoriadnych dotácií podľa Januša nebude možné znečistenie zlikvidovať.