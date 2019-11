Šéfka útulku: Mesto ani hasiči za tragédiu nemôžu

Vedúca útulku: Hasiči si robili svoju robotu v plnom nasadení

Výčitky na sociálnych sieťach smerovali najmä primátorovi Revúcej Júliusovi Buchtovi. Podľa viacerých kázal zmazať prosbu o pomoc, ktorú zamestnanci tamojšieho útulku uverejnili na Facebooku počas kritickej povodňovej situácie. Rozhorčení ľudia pripomínajú, že na ceste do útulku chýbala zátarasa, ktorá by počas mimoriadnej udalosti zabránila vstupu civilistov do záplavového pásma. Rovnako aj tabuľa so zákazom vjazdu na mieste, kam ženy mala naviesť navigácia. Primátor je z rečí kolujúcich internetom znechutený. „Na anonymné vyjadrenia v rámci sociálnych sietí nemienim reagovať. Sú to nepravdivé, zavádzajúce a poprekrúcané informácie,“ povedal. Viac to nekomentoval, lebo ďalšie slová by vraj boli zbytočné.

Hasičom zase mnohí vyčítali slabú aktivitu s tým, že počas povodňovej situácie nechali útulok a záchranu psíkov len na dobrovoľníkoch. Preto, tiež na sociálnej sieti, poskytli k celej veci svoje stanovisko. V ňom uvádzajú, že v tragickú stredu smerovali do útulku s cieľom odčerpávania vody už pred pol druhou poobede. Videli, že areál je zaplavený, výška hladiny mala najviac dvadsať centimetrov. Nachádzali sa tam dobrovoľníci, tiež zamestnankyňa mesta a zároveň členka protipovodňovej komisie. Po obhliadke lokality hasiči zistili, že rezerva do začatia vytápania budovy je niekoľko centimetrov. Viac ako hodinu pred ich príchodom prestalo pršať, takže bol predpoklad zlepšovania situácie.

Voda pretekala popod väčšinu kotercov, ktoré boli na podstavcoch. „V tých, ktoré boli zatopené len pár centimetrov, psy neboli. Ďalšie sa nachádzali v budove, kam voda nevnikala. Podali nám informáciu, že evakuácia psov prebieha priebežne a pracovníci útulku si ju zabezpečia sami,“ tvrdia hasiči. Dospeli k záveru, že v danej situácii ich prítomnosť na mieste nie je potrebná. Ak by sa to však zhoršilo, mali s ľuďmi z útulku dohodu, že ich opätovne kontaktujú.

Štyri minúty pred šiestou podvečer sa tam hasiči vrátili. Privolali ich na výjazd vyhľadávania osôb v rieke Muránka. Z budovy útulku podľa nich vyšli traja ľudia a čudovali sa, čo tam robia. „Nevedeli o ničom, nikto z nich udalosť nehlásil. Podľa ich tvrdenia sa v okolí žiadne osoby nepohybovali, ani nikoho nepočuli kričať. Povodňová situácia tam bola takmer rovnaká ako pri výjazde cez deň,“ uzavreli záchranári s tým, že na mieste zasahovali takmer do pol jednej po polnoci.

Šéfka revúckeho útulku Kvetoslava Slaná reagovala, že všetko, čo hasiči uviedli, je pravda. „Určite by som z tej tragédie nevinila vedenie mesta, ani hasičov. Bola to dopravná nehoda, za ktorú nikto z nás nie je zodpovedný. Keď sa na to pozrieme s odstupom času, každý mohol urobiť niečo inak. Nemohli sme tušiť, čo sa stane, no teraz to už nevrátime,“ hovorí smutne. Záchranári tam podľa nej boli v plnom nasadení. „Reči o tom, že nerobili, čo mali, alebo to nevykonávali dobre, sú slová ľudí, ktorí také niečo nikdy nezažili. Nejaký čas potrvá, kým budem môcť myslieť na niečo iné. Stále to mám pred očami,“ doplnila rozrušene Slaná.

Momentálne je v revúckom útulku jeden psík. Okrem neho išlo všetkých dvadsaťosem ostatných do dočasnej opatery, z nich už piatich adoptovali. Z troch, ktoré nebohé ženy zachraňovali, prežila labradorka, o ktorú prejavil záujem brat utopenej Katky. Objavili sa informácie, že v okolí sa pohybuje aj ďalší z nich. „Nikomu sa ho ale nepodarilo odfotiť, takže nemáme istotu, či išlo naozaj o neho. Kým sa nenájde, budeme hľadať,“ pokračovala Slaná. S určitosťou sa vie, že tretí psík zahynul. Bol v utopenom aute spolu s jednou zo záchrankýň. Nachádzal sa v prepravnej klietke, nemal šancu dostať sa von. „To tiež viacerí kritizovali, no iná forma presunu by v danej chvíli nebola možná. S ďalším z prepravovaných psov sa totiž nezniesol. Keby ho nedali do klietky, cestovať tak do Rožňavy si ani neviem predstaviť,“ vysvetlila Slaná.

Útulok zatiaľ zostane prázdny, mesto ho chce v krátkom čase prerábať. Primátor potvrdil, že z rozpočtu na to ešte v lete poslanci schválili 40-tisíc eur. Ročne dávajú na chod útulku 16-tisíc.

Zuzana Klincková, Katarína Kohútiarová a Zdenka Majeríková zahynuli počas záchrannej akcie, keď autom omylom vošli do rozvodnenej rieky. Chýbajú najmä rožňavskému útulku. Pred jeho bránami ľudia na ich pamiatku zapálili sviečky a položili biele ruže. „Stratu kolegýň pociťujeme výrazne. Nahradiť ich bude veľmi ťažké, lebo zlúčiť klasickú prácu a útulok nie je jednoduché. Telefonáty treba riešiť nonstop, s čím Zuzka, ktorá tu predtým šéfovala, nemala problém, keďže už bola na dôchodku. V prípade potreby si vždy našla čas,“ hovorí dobrovoľníčka Maja z občianskeho združenia Život je pes. Chod útulku podľa nej pokračuje, momentálne sú tam dvaja zamestnanci mesta. „O psíkov sa starajú počas týždňa a cez víkendy sme tam my, dobrovoľníci,“ vysvetlila.

Polícia Pravdu informovala, že v prípade tragickej nehody v Revúcej nie sú žiadne nové skutočnosti. Stále sa to vyšetruje, pričom bude prebiehať dokazovanie a výsluchy.