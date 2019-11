VIDEO: Medveď na Považí naháňa strach, napadol poľovníka. Pozrite si video.

Podľa starostu Františka Matušíka sa mal medveď pohybovať asi 800 metrov od obecnej školy. Poľovníci so psami išli v lokalite Stráň po stope postreleného diviaka, keď jeden zo psov v húštine vyrušil medveďa. Vladimír K. (54) vbehol do húštiny a vtedy ho napadol medveď. „Mal pri sebe zbraň, ale medveď útočil v hustom lesnom poraste, muž sa nedokázal brániť,“ vysvetlil Matušík s tým, že poľovník má dohryzené obe nohy.

Napadnutému pomohol kolega, v súčasnosti je v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici a neželá si, aby boli zverejnené informácie o jeho zdravotnom stave. Podľa riaditeľa nemocnice Igora Steinera je však jeho stav stabilizovaný.

V Domaniži majú podľa Matušíka s medveďmi problémy už dlhodobo a útok na človeka sa odohral v miestach, kde sa zvykne pohybovať medvedica s mladými. „Keď sme medvede na jar monitorovali, vedeli sme približne o pätnástich jedincoch. V lokalite Stráň sme fotopascou zachytili medvedicu s troma mladými a jedného veľkého samca ešte začiatkom júla,“ pokračuje Matušík. Podotýka, že minulý mesiac tiež videl medveďa, podľa neho to mohla byť medvedica.

„Nevieme, či zaútočila medvedica, poľovník videl iba veľkú čiernu hlavu a žlté zuby. Myslím si však, že to mohla byť aj ona, bránila si mladé,“ dodáva Matušík s tým, že Stráň je obľúbeným vychádzkovým miestom. Budúci víkend sa aj v tejto lokalite mala konať poľovačka na diviaky. „V utorok bude zasadať výbor poľovníckeho združenia. Budeme sa musieť dohodnúť, či vôbec bude,“ dodáva starosta.

Išlo o prirodzenú reakciu medveďa

Beňadik Machciník, zástupca riaditeľa Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, tvrdí, že poľovníci medveďa vyrušili. „On je tam doma, ak by bol v dedine, tak sa to rieši akútne, zvolá sa zásahový tím a robia sa opatrenia. Ak je však medveď v lese, kde ho vyrušili poľovníci, neriešime to. V takom prípade musí užívateľ revíru s políciou stanoviť opatrenia. Ten medveď neohrozuje verejnosť, bol vyrušený vo svojom domácom prostredí,“ hovorí Machciník.

Útok bol podľa neho medveďovou prirodzenou reakciou. „Počas roka si ukladá tukové zásoby, aby zimu prežil. Keď je však zima mierna ako teraz, je nútený pokračovať v aktivite. Výnimkou je gravidná medvedica, ktorá musí zaľahnúť a vrhnúť mláďaťá v bezpečí brloha. Mladšie samce sa však práve teraz intenzívne kŕmia na vnadiskách pre diviaky. Majú dosť potravy, ale neprirodzenej,“ podotýka Machciník.

Za pravdu mu dáva aj hospodár poľovného revíru v Domaniži Peter Kardoš, potvrdzuje, že v nadnormálne teplom novembri sa medvede ešte neuložili na zimný spánok.

Medvedia populácia rastie

Ochranár Jaroslav Slašťan však hovorí, že incident netreba zľahčovať. „Medvede, ktoré prilákala potrava, prichádzajú z veľkých vzdialeností. Nie sú to teda šelmy, ktoré žijú v danej oblasti,“ upozorňuje. Vzápätí dodáva, že v 22 percentách útokov medveď reaguje práve na poľovníkov v situáciách, aká sa stala aj v Domaniži.

Vysvetľuje, že medvede sa pohybujú na veľkom územnom priestore, pri dospelých samcoch môžeme hovoriť o rozlohe až 20-tisíc hektárov. Do tohto priestoru však môžu zasahovať aj domovské okrsky ďalších dospelých medveďov – samcov, samíc i dospievajúcich jedincov. Ak je dostatok potravy, všetci sa navzájom rešpektujú.

Slašťan dodáva, že sa naozaj zvyšuje početnosť medvedej populácie. „Z ekologického hľadiska však nemožno hovoriť o premnožení. Medveď sa nemôže premnožiť, tak ako sa nemôže premnožiť ani tiger, lev či iný predátor, ktorý stojí na vrchole potravinovej pyramídy. Premnožiť sa môžu králiky, myši či iné hlodavce, ale nikdy nie vrcholový predátor,“ objasňuje ochranár. Medveď je označovaný ako „K stratég“, pričom „K stratégia“ sa ako druh reprodukčného správania vyznačuje menším počtom mláďat, ale aj väčšou starostlivosťou o ne.

„Odstrel medveďov situáciu nevyrieši. Takmer vždy stojí za takýmito problémami človek, ktorý medvede priamo – prikrmovaním, a nepriamo – nezabezpečenými odpadmi a pestovaním poľnohospodárskych plodín, láka do svojich obydlí,“ varuje s tým, že nepriamym dôsledkom ľahko prístupnej postavy je zvyšovanie počtu mláďat, ktoré medvedica dokáže odchovať.