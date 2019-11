Košickí hutníci aj napriek kríze dostanú 14. plat

Zamestnanci košického U. S. Steelu aj napriek nepriaznivej situácii v hutníckom priemysle môžu očakávať 14. plat, ako je to zahrnuté v kolektívnej zmluve. Situácia je však stále vážna, v decembri a v januári budú pracovať v skrátenom pracovnom čase. Podľa predsedu Rady odborov OZ KOVO USSK Juraja Vargu ide o kompromis, pretože vedenie fabriky navrhovalo takýto režim až do konca marca.

Týždenný pracovný čas sa skráti o 20 percent. „Dohodli sme sa so zamestnávateľom, že pre obdobie december 2019 a január 2020 každý zamestnanec, ktorý nebude mať pridelenú prácu, bude mať zaplatených 60 percent z priemerného zárobku,“ informoval Varga.

Vedenie spoločnosti navrhovalo, aby v tomto režime zamestnanci pracovali až do 31. marca, teda celý prvý kvartál v roku 2020. „Dohodli sme sa na kompromise. Pevne veríme, že sa bude situácia na trhu s oceľou zlepšovať. V prípade potreby si v januári opäť sadneme za spoločný stôl a budeme rokovať,“ konštatoval predseda odborov a potvrdil, že zamestnanci dostanú aj tento rok 14. plat. „Je to takto dohodnuté v kolektívnej zmluve,“ povedal pozitívnu správu. Nepriaznivá situácia bola podľa hovorcu U. S. Steelu Jána Baču zapríčinená neférovými obchodnými praktikami, zaťažovaním európskych fabrík poplatkami za CO2 a vysokými cenami energií. Popri tom trh ničia nízke ceny spôsobované nadkapacitou hlavne kvôli Číne a zvýšeným importom z tretích krajín. Rok 2020 podľa neho nebude lepší, pretože okolnosti sa v najbližších mesiacoch nezmenia, aj keď už nastávajú niektoré procesy, ktoré by mohli zmierniť situáciu v hutníckom priemysle.

„My vieme ovplyvňovať len tie náklady, ktoré máme v rukách, a z toho vyplýva aj skrátený pracovný čas. Trpezlivo vysvetľujeme odborárom naše kroky, pretože hutnícky priemysel je v kríze a nie všetky podniky ju prekonajú. Rozhodli sme sa prijímať opatrenia, ktoré nám krízu pomôžu prekonať. Skrátený pracovný čas je len jedným z mnohých krokov. Na aké obdobie, to je stále vecou dohody. Aj 14. plat je súčasťou dohody, konkrétne kolektívnej zmluvy a my ju rešpektujeme a plníme,“ dodal Bača.

Hutnícka spoločnosť zverejnila výsledky hospodárenia za 3. štvrťrok 2019. Segment U. S. Steel Europe vykázal stratu pred úrokmi a zdanením vo výške 46 miliónov dolárov a výrobné kapacity boli využívané na 65 percent. Minulý rok za toto obdobie firma vykázala zisk 72 miliónov dolárov a kapacity boli využívané na 96 percent. Ťažkosti majú hutnícke spoločnosti v celej Európskej únii.

Košický U. S. Steel sa prvýkrát na skrátení pracovného času dohodol s odbormi koncom apríla. Doteraz zamestnanci v takomto režime pracovali v mesiacoch máj, júl, august a november. U. S. Steel v júni odstavil jednu z troch vysokých pecí. Firma ohlásila aj prepúšťanie, do roku 2021 by z fabriky a jej dcérskych spoločností malo odísť 2 500 zamestnancov, doteraz odišlo približne 1 400 ľudí. Podľa kolektívnej zmluvy firma nemôže hromadne prepúšťať.