Ovzdušiu v Bratislave zvonia na poplach

Video: Pozrite si, ako aktivisti z iniciatívy Za čisté ovzdušie merajú čistotu ovzdušia v Bratislave.

„Znečistený vzduch má závažné dôsledky na celý organizmus. Najviac sú postihnuté malé deti, tehotné ženy či seniori,“ zdôraznila Dana Mareková z občianskej iniciatívy Za čisté ovzdušie. Iniciatíva zrealizovala vlastné merania, ktoré prebiehajú od 19. do 29. novembra v rôznych lokalitách Bratislavy. Kvalitu vzduchu testuje na deviatich miestach, hlavne na križovatkách, pri školách a na miestach so zvýšenou frekvenciou ľudí. Na jedno z meraní pozvala aj novinárov.

Na Hodžovom námestí, ktoré obchádzajú frekventované cesty, bol včera pripravený špeciálny prístroj. Trčali z neho dve čierne hadice, cez ktoré prúdil vzduch. Prístroj vyhodnocoval látky, ktoré ovzdušie obsahuje. Test pred Prezidentským palácom trval trištvrte hodiny a po jeho skončení prístroj aktivisti presunuli na ďalšie miesto.

Merania ukázali, že v niektorých častiach Bratislavy sa hodinový priemer ultrajemných častíc (UFP) pohyboval nad 150-tisíc na cm3, čo sú podľa aktivistov extrémne hodnoty. V typickom čistom mestskom prostredí je to menej ako 20-tisíc na cm3.

Aktivistov tieto čísla neprekvapili, pretože sa s nimi stretávajú dlhodobo. Namerané údaje chcú využiť pred Európskym fórom pre čistejšie ovzdušie, ktoré sa bude konať 28. – 29. novembra v Bratislave, aby upozornili na problém, ktorý je podľa nich alarmujúci.

V prípade ultrajemných aj prachových častíc ide o drobné častice, ktoré prenikajú do celého organizmu, dokonca aj nosom do mozgu. Šíria sa krvnými riečiskami po celom tele. Sú nebezpečné hlavne preto, že môžu viazať rôzne kovy a toxické až karcinogénne látky. Podľa iniciatívy takto znečistené ovzdušie môže mať súvis s množstvom astmatických, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. Mareková preto Bratislavčanom radí, aby sa vyhýbali lokalitám, kde je vyššia prašnosť, horšia doprava, vetrať by mali nárazovo a prejsť na zdravú životosprávu.

V Bratislave je najväčším znečisťovateľom doprava, tvrdí Dano Kollár z Cyklokoalície. „Magistrát a jednotlivé mestské časti Bratislavy, ale aj Bratislavský samosprávny kraj musia podniknúť kroky, ktoré povedú k obmedzeniu počtu áut v meste. Tie riešenia nie sú zložité, je to napríklad výstavba kvalitnej cyklistickej infraštruktúry, upokojovanie dopravy, parkovacia politika či zatraktívnenie verejnej dopravy. To prinesie vyššiu kvalitu života v meste a zdravšie obyvateľstvo,“ skonštatoval Kollár.

Ľudia by podľa Marekovej mali vedieť, čo dýchajú, čo je nad normou a aký to má zdravotný dosah. Informácie, ako pripomenula, by im mali štátne orgány sprostredkovať v zrozumiteľnej forme. To by potom spôsobilo väčší dopyt po diskusii na tému znečisteného ovzdušia aj zvýšenú snahu inštitúcií a rovnako aj verejnosti niečo upraviť a zmeniť.