Vianočná groteska: V Banskej Bystrici menili vianočné stromčeky

Vlastne ten prvý na Námestie SNP ani nestihol doraziť – zlomil sa mu totiž vrcholec. Druhý exemplár doviezli s dolámanými a chýbajúcimi vetvami, no ďalší je už naozaj výstavný – na svojom mieste stojí od utorkového večera. Domáci si teda môžu vydýchnuť a tešiť sa na veselé Vianoce.

Pôvodne mal banskobystrické námestie zdobiť 14-metrový smrek z obce Ľubietová. Po jeho vypílení sa však pracovníkom Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES), príspevkovej organizácie mesta, stala nehoda – pri nakladaní sa vrcholec oprel o lano a zlomil sa. Údajne bol už preschnutý.

VIDEO: Je to vianočná groteska. Prvému stromčeku odlomili vrcholec, druhý postavili na námestí a zistili, že je mu chýbajú konáre. Až na tretí pokus v Banskej Bystrici postavili vianočný stromček taký, aký sa sa patrí.

Náhradu, 35-metrový smrek, našli kompetentní veľmi rýchlo v neďalekom Harmanci. Ten však na námestie dorazil s chýbajúcimi a polámanými vetvami. Keď ho osadili, zniesla sa naň vlna kritiky. „Je fakt hrozný, chudáčik. Akoby ho ťahali na bicykli zo Sibíri,“ znela jedna z reakcií na sociálnych sieťach. „Takýto skvost sme na námestí ešte asi ani nemali. Oprite ho z tej škaredšej strany o stenu nejakej budovy a vybavené. Aj doma sa to tak predsa robí, nie?“ žartovali niektorí.

Nespokojný bol tiež samotný primátor Ján Nosko, ktorý keď „okyptenú“ ozdobu zbadal, okamžite rozhodol o jej výmene. V utorok večer to bolo konečne tak, ako si predstavoval, lebo na námestí stál už iný strom, tentoraz naozaj fešák. Ďaleko ho hľadať nemuseli – kus určený na výrub sa nachádzal pri cintoríne v centre Banskej Bystrice.

„Počas Vianoc bude naše námestie zdobiť smrek pichľavý, ktorý má približne dvanásť metrov. Verím, že obyvateľom aj návštevníkom sa bude páčiť a spríjemní sviatočnú atmosféru,“ komentoval Nosko ihličnatú dominantu.

Doplnil, že predtým osadený stromček prešiel náročnou cestou, no po skrátení bude skrášľovať niektorú z mestských častí. Jeho hovorkyňa Dominika Mojžišová objasnila, že toľko diskutovaný strom umiestnia v časti Podháj, kde ho patrične ozdobia.

Využitie nájde aj úplne prvý smrek, ktorý prišiel o kus vrcholca. Čečina z neho poputuje na zakrývanie záhonov v meste. A čo hovoria radní na to, že centrum skrášľuje symbol Vianoc až na tretí pokus? „Vedenie ZAaRES sme upozornili, aby sa v budúcnosti podobné veci neopakovali. Myslíme si, že to vedia robiť aj šetrnejšie,“ povedala Mojžišová.

Po finálnej výmene sa však na sociálnych sieťach znovu objavili rôzne komentáre. „Mne osobne prekáža oveľa viac pocit, že odpílili ďalší strom kvôli okrase na námestí… smutné. Veď aj poškodený, ak sa dostatočne upraví a ozdobí, môže byť krásny,“ napísal jeden z kritikov. Iný Banskobystričan mu oponoval. „Tak či tak by ich dali vyrúbať, sú to stromy na odstrel. Ide len o to, či ich pred zlikvidovaním ešte vycapia niekde na námestí,“ pripomenul.

„Megalomani sme, tri stromčeky nemá hocikto,“ pridal sa pobavene ďalší. Väčšina však netajila nadšenie. „Tak tomuto sa hovorí pán stromček. Je krásny. Výmena stála za to,“ pochvaľovali ozdobu.

V stredu okolo obeda už hustý smrek obmotávali svetelnou reťazou. Ľudia sa pri ňom pristavovali, niektorí si ho fotografovali a prehodili pri tom, že toto je už oveľa lepšie ako ten ošklbanec. Stále sa však našli takí, čo tento krok považujú za nešetrný k životnému prostrediu.

„Osobne som nemala problém ani s tým predchádzajúcim. Nepáči sa mi, keď sa z ľudského rozmaru každý rok rúbe storočný strom kvôli Vianociam,“ hovorí Magdaléna Mergová. Viac sa jej vraj pozdáva prístup v Poprade, odkiaľ pochádza. „Tam je stromček z konštrukcie plastu a kovu, na tom je svetelná reťaz. Takto to tam funguje už asi desať rokov,“ doplnila.