Mečiar nechce dať za pozemok 500 eur. Pozrite sa, o akú mini parcelu ide

VIDEO: TV Pravda bola na Mečiarovom pozemku. Pozrite sa vo videu, o akú parcelu ide a čo na spor hovorí expremiér Mečiar.

Vladimír Mečiar si kúpil v Dolnej Porube najprv staršiu chalupu postavenú na kopci a obklopenú lesom. Časom sa rozhodol, že chce pestovať vinič, slivky a chovať zvieratá. Začal sa teda zaujímať o susediace pozemky v celkovej rozlohe 52-tisíc štvorcových metrov a zistil, že väčšina z nich nemá pána. V Porube sa totiž pôda dedila ústne, ľudia mali len máločo na papieri. Expremiér preto začal riešiť vlastnícke vzťahy a keď už boli vlastníci parciel jasní, pozemky poskupoval, až sa stal väčšinovým vlastníkom. Nie však úplným. Anna Ch. sa svojho kúsku zeme vzdať nechce za cenu, akú jej Mečiar núka.

„V roku 1974 som prišiel na tú chalupu, venoval som sa objektu, nevenoval som sa okoliu. Od roku 1974 tam však nikto nič nerobil, maximálne tadiaľ prešla zver, niekedy v istej časti dobytok. Potom, ako som sa dostal do dôchodku, rozhodol som sa, to tam zušľachtiť,“ vysvetľuje Mečiar s tým, že pozemok, ktorý má celkovo 52-tisíc štvorcových metrov, mu ponúkli sami vlastníci. Celé vysporiadanie trvá viac ako 12 rokov, nehnuteľnosť mala podľa notára 64 dedičov.

„Z toho som sa so 63 dohodol, čiže z celkového počtu 540 podielov som sa dohodol na 539, ale je tam jedna žena, ktorá ani nevedela o tom, že vlastníčka je. Vlastní 92 štvorcových metrov a z tohto vlastníctva požaduje náhradu 500 eur, čo je viac ako päť eur za štvorcový meter,“ dodal expremiér, ktorý je ochotný zaplatiť vlastníčke za štvorcový meter najviac 70 centov. Opiera sa o znalecký posudok, ktorý stanovil cenu na 41 centov.

Expremiér tvrdí, že návrh majiteľky mu prekáža aj preto, lebo ak by naň pristúpil, musel by doplatiť ostatným vlastníkom, ktorí mu v minulosti pozemky predali za ceny od 15 do 70 centov za štvorcový meter. Vypočítal, že by ho to stálo viac ako dvestotisíc eur.

Pokus o zmier na Okresnom súde v Trenčíne včera prebiehal v napätej atmosfére. Vlastníčka tvrdila, že predá, ale len za päť eur za štvorcový meter. „Mám chorého muža, 62 rokov, nízky dôchodok, chcela som sa dohodnúť a za päť eur mu to bez mihnutia oka dám,“ povedala Anna Ch. Na otázku, prečo nechce zľaviť z ceny, odvetila, že je to jej zem. „Ja som sa tam narodila. Je to moja rodná zem, prečo by som to mala dať takto pod cenu?“ pýtala sa. Podľa nej sa v Porube predávajú pozemky aj za 15 eur za meter. „Cenu do inzerátu si môže dať hocikto ľubovoľnú, vy ale musíte dokázať znaleckým posudkom, že cena je taká, ako požadujete, inak vám to súd neprizná. To, čo chcete, je jedna vec, a to, čo ste schopná preukázať, je vec druhá,“ objasňovala majiteľke sudkyňa. Tá však neustúpila a povedala, že za menej nepredá.

„Cena týchto pozemkov sa pohybuje od 15 centov za štvorcový meter do 70 centov. Som preto ochotný ustúpiť a vyplatiť za spoluvlastnícky podiel sumu vo výške 70 centov,“ navrhoval expremiér. Počas celého procesu sa snažil byť pokojný, na konci však už vybuchol. „Prečo nepoviete pravdu, že ma chcete vydierať?“ obrátil sa proti vlastníčke.

Sudkyňa nakoniec nakázala majiteľke, aby si dala vypracovať znalecký posudok a proces odročila na koniec februára.

Mečiarov argument, že by musel dorovnať aj ostatných vlastníkov, ak by pristúpil na cenu 500 eur, považuje právnik Ján Kanaba starší za hlúposť. Nerozumie, prečo expremiér na návrh majiteľky nechce pristúpiť. „Ostatní vlastníci sa síce môžu domáhať doplatenia rozdielu, ale na súde nevyhrajú, a to z toho dôvodu, že keď pred rokmi pozemky odpredávali, dostali kúpnu cenu a bola to cena určená dohodou. Okrem toho pred desiatimi rokmi boli ceny za nehnuteľnosť oveľa nižšie, ako sú teraz. Čudujem sa, prečo to expremiér pre pokoj v rodine nekúpi aj za šesť eur za štvorcový meter,“ zhodnotil Kanaba starší.