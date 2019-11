Zápach trápi Levočanov mesiace

Zápach strpčuje život miestnym už mesiace. Autor: Robo Hakl, Pravda

Priamo v Levoči sa stretli nespokojní obyvatelia Levoče a okolitých obcí so zástupcami štátnych organizácií a samospráv.

Zápach strpčuje život miestnym už mesiace. Sťažujú sa na biofarmu Tatra Agrolev, ktorá na polia aplikuje látku na hnojenie. Neustále oslovujú políciu, aj viaceré štátne orgány. Usporiadali aj viacero protestov a spísali petíciu, pod ktorú sa podpísalo viac ako tritisíc obyvateľov i návštevníkov mesta. Nezabralo ani uznesenie mestského zastupiteľstva z augusta tohto roka, podľa ktorého je zakázané uskladňovať, používať a aplikovať akékoľvek materiály a látky spôsobujúce nadmieru šíriaci sa zápach a previnilcovi hrozí pokuta 6 500 eur.

Najväčšia kritika smeruje dlhodobo na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSUP).

Nahnevaní ľudia a aktivisti poukazujú na to, že ich sťažnosti nerieši v prvom rade Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

„Základná povinnosť úradu je kontrola skladovania hnojiva, jeho aplikácie a vydávanie certifikácie. Od januára až doteraz úrad vykonal minimálne 11 kontrol. Niektoré prebiehali až dva mesiace, boli aj na základe podnetov, aj z vlastnej iniciatívy. V súlade so zákonom vydal úrad dvanásť rozhodnutí,“ oponovala riaditeľka odboru pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií Ildikó Maggioni Brázová. Vysvetľovala, že zákon o hnojivách nerieši problematiku zápachu. "Bola aj uložená poriadková pokuta,“ dodala Maggioni Brázová, podľa ktorej úrad využil všetky zákonom stanovené možnosti. Medzi sankciami je aj porušenie miešania hnojív a bolo aj vydané regulačné opatrenie zákazu hnojenia na niektorých parcelách, kde bol zvýšený obsah draslíka alebo fosforu.

Konateľ spoločnosti Tatra Agrolev Peter Kováč je presvedčený, že firma nerobí nič nezákonné. Poukázal na to, že na hnojivá, ktoré používa, má certifikáty a nie sú žiadnym rizikom pre spodné vody a aj keď je podľa neho po aplikovaní na parcele zápach, nespôsobuje žiadne zdravotné problémy.

„Navrhujem postup, aby sa téma smradu raz a navždy vyriešila. Na jar môžeme urobiť komisionálne predvádzanie aplikácie na viacerých miestach. Nech prídu kontrolóri, aj zástupcovia ministerstva a potom nech sa tá komisia poprechádza po meste a nech zhodnotí, či v meste je zápach alebo nie,“ navrhol Kováč.

Prešovský župan Milan Majerský, ktorý stretnutie zvolal, mu však pred všetkými povedal, že klame. „Všetci cítia ten zápach, len vy ho necítite,“ atakoval Kováča.

Podľa Andreja Batela, štátneho radcu ministerstva pôdohospodárstva, aplikáciu hnojív upravuje vyhláška ministerstva životného prostredia. „My podľa zloženia hnojiva, ktoré používa firma Tatra Agrolev, predpokladáme, že môže ísť o amoniak a merkaptan. Či to však je naozaj, to by mala povedať Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá môže vykonať kontrolu,“ uviedol Batel.

Keďže dvojhodinové stretnutie neprinieslo žiaden záver, župan Majerský chce zorganizovať ďalšie, tentoraz s inšpektormi životného prostredia. "Pán Kováč nevníma tento zápach a tvrdohlavo tvrdí, že nič také tu nie je. Levočanov však obťažuje,“ dodal Majerský.