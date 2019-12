Smrť bábätka z Komárna preverí úrad aj ministerstvo

Príbeh Miria v posledných dňoch pozorne sledovala celá spoločnosť. Napriek snahe matke chlapca pomôcť dieťa cez víkend zomrelo. Žena zo smrti viní lekárov z Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch a z Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave.

Tvrdí, že postupovali neprofesionálne a ľahostajne. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v tomto prípade už začal konať. „Na základe dostupných informácií však úrad pristúpi k výkonu dohľadu z vlastnej iniciatívy,“ potvrdila pre Pravdu Radoslava Muchová, hovorkyňa úradu.

Či lekári postupovali správne, preverí úrad na oboch zdravotníckych pracoviskách. „Úrad prešetrí poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rámci diagnostického a liečebného procesu,“ spresnila hovorkyňa.

Na sťažnosť matky, že jej lekári neumožnili byť v posledných chvíľach so synom, dosah nemajú. „Preverenie a riešenie etického rozmeru prípadu, teda prístupu a komunikácie pracovníkov NÚDCH je v kompetencii riaditeľa ústavu či ministerstva zdravotníctva ako jeho zriaďovateľa,“ vysvetlila Muchová.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru) požiada vedenie nemocníc o vysvetlenie postupu. „Pacient je pre ministerstvo zdravotníctva prioritou, preto okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti je dôležitý aj prístup k pacientovi či príbuzným,“ uviedla Zuzana Eliášová, hovorkyňa rezortu.

Matka Marcela (40) v súčasnosti vybavuje pohreb syna a jeho prevoz z hlavného mesta. Žena sa na neštandardný prístup lekárov začala sťažovať už v Nových Zámkoch, kde sa Mirio, v 27. týždni tehotenstva, narodil. Nepozdávalo sa jej, že nedonosenému dieťaťu dávali náhradné umelé mlieko, pretože o svoje prišla. Lekárov tiež upozorňovala na vysoké dávky mlieka, ktoré dieťa dostávalo. „Keďže však priberal, tak som dôverovala lekárom a upokojila sa,“ spomína Marcela.

Na jedenásty deň po narodení museli chlapca v kritickom stave previezť do NÚDCH, kde ho niekoľkokrát operovali. „Povedali mi, že sa u syna rozvinula nekrotizujúca enterokolitída – viac mi nevysvetľovali,“ hnevá sa matka. Keď sa dožadovala vysvetlenia, tvrdí, že dostala len vyhýbavé či nepríjemné reakcie. Pomoc sa snažila zohnať aj v zahraničí.

Podľa matky sa lekári v Nových Zámkoch aj NÚDCH správali voči jej synovi nezodpovedne a ľahostajne. Výsledkom boli vysoké hodnoty oxidu uhličitého v krvi dieťaťa, problémy s dýchaním, opuchy hlavy či nohy chlapca.

Situácia podľa nej vyvrcholila minulý týždeň v noci z piatka na sobotu, keď jej lekári z NÚDCH oznámili, že dieťaťu zostávajú posledné hodiny života. Napriek opakovanej snahe a žiadostiam ju personál odmietol nechať so synom mimo návštevných hodín. „Celú noc (pozn. red.: pred chlapcovou smrťou) som presedela v čakárni a na moje zvonenie na oddelení nereagovali,“ uzavrela Marcela s tým, že nepomohla ani intervencia Pravdy.

Hovorca novozámockej nemocnice Ján Baček potvrdil, že Mirio sa narodil v ich fakultnej nemocnici. Na otázku, prečo chlapec dostal umelé mlieko namiesto materského od darkyne, nemocnica neodpovedala. „Bez písomného súhlasu rodičov sa nebudeme môcť vyjadriť,“ uviedol Baček. Podľa našich informácií má novozámocká nemocnica vlastné verejné pracovisko pre vytváranie zásob materského mlieka od iných matiek.

NÚDCH sa proti obvineniam matky bráni a hovorí o šírení nepravdivých informácií. „Robili sme maximum pre dieťa i matku. Celých jedenásť mesiacov bola matka dieťaťa ubytovaná v nemocnici a vždy aj mimo určených hodín, keď to situácia umožnila, bola pri svojom dieťati.“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.

Pripomenula však, že Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚDCH je špecifické pracovisko, kde rodič nemôže byť sústavne pri svojom dieťati. „Posledné hodiny života dieťa prežilo s mamou a v kruhu najbližšej rodiny,“ dodala Kamenická. Pracovisko zároveň uhradilo matke ubytovanie a pomáhalo jej aj s prekladmi dokumentácie o zdravotnom stave dieťaťa do cudzích jazykov. Na otázku, či v nemocnici budú prešetrovať postup a správanie lekárov, ktoré matka opísala ako arogantné a neprofesionálne, neodpovedala.

Neonatológ Peter Krcho z Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach zdôraznil, že každá nemocnica by mala mať zásoby materského mlieka od darkýň. „Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňuje, že deti pod 1 500 g by nemali dostávať umelé mlieko, len materské. Môže to byť aj mlieko od náhradnej matky a na tento účel by mali slúžiť banky materského mlieka,“ mienil odborník.

Rizikový novorodenec dostáva s materským mliekom aj prirodzenú ochrannú bakteriálnu flóru, ktorá ho chráni pred vznikom nekrotizujúcej enterokolitídy. Problém je, že umelé mlieka sú vyrobené z kravského mlieka, ktoré sa predčasne narodeným deťom neodporúča.

Ako funguje banka materského mlieka Súčasťou Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch je aj Banka ženského darcovského mlieka, ktorá vlastnou transportnou službou zváža a spracováva darcovské materské mlieko pre novorodencov s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou či niektorými ochoreniami.

Matka, ktorá chce mlieko darovať, príde do nemocnice, kde jej urobia kompletné vyšetrenia. Vyšetruje sa krv, urobia sa potrebné výtery a následne sa vyšetrí mlieko. Keď je všetko v poriadku a spĺňa všetky zdravotné požiadavky, môže sa stať darkyňou. Mlieko sa uskladňuje pre potreby detí, ktoré sú hospitalizované.

Lekár rozhoduje, či bude dieťa kŕmené darcovským mliekom. Vyráta presnú dávku, ktorú potrebuje, a okamžite sa začne s jeho podávaním. Na materské mlieko, či už od matky, alebo darkyne, by nemala byť žiadna alergická reakcia. V prípadoch, že nemocnica nemá dostatok mlieka od darkýň, využíva umelé mlieko. (abe, FNsP NZ)

Mária Jasenková, riaditeľka detského hospicu Plamienok, zdôraznila, že možnosť byť so svojím dieťaťom v posledných chvíľach je pre rodiča dôležitá. „Keď sa tento čas premešká, už sa nikdy nevráti. Hnev a výčitky, ktoré rodič potom prežíva, bývajú veľmi silné a psychické utrpenie je dlhodobé,“ upozornila Jasenková.

Uznáva, že nároky na odbornosť aj komunikačné zručnosti lekárov na pracoviskách intenzívnej medicíny sú vysoké. „Rodičia zomierajúcich detí potrebujú, aby o tom s nimi lekár citlivo hovoril čo najskôr a mali možnosť so svojím dieťaťom byť,“ skonštatovala Jasenková. Lekári by sa podľa nej mali zdržať hodnotenia a komentárov na adresu rodičov.

„Neznamená to vždy vyhovieť všetkým prosbám a požiadavkám. Rodič by však mal vždy rozumieť, prečo jeho želania neboli naplnené,“ zdôraznila riaditeľka. Ak s rodičmi nemôže byť lekár, mala by s nimi zostať sestra, psychológ či sociálny pracovník.