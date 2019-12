V Nitre chcú poslanci parkovať zadarmo

Nitrianski poslanci by mali od začiatku budúceho roka v meste parkovať zadarmo. Časť z nich tvrdí, že je to nevyhnutné, ale sú aj takí, ktorí hovoria, že platiť za parkovanie budú aj naďalej. Päťdesiat centov ich vraj nezruinuje.

Parkovanie zadarmo majú mať poslanci už od 1. januára budúceho roku. Predpokladá sa však, že o návrhu všeobecne záväzného nariadenia sa ešte bude na zasadnutí mestského zastupiteľstva diskutovať a niektorí poslanci sa chystajú predniesť svoje výhrady.

V Nitre sa platí za parkovanie 1 euro za prvú hodinu a za každú začatú ďalšiu hodinu 1,50 eura. Existuje tiež možnosť kúpiť si rezidenčnú kartu za desať eur a abonentskú za sto eur na rok. Poslanci dostávajú od mesta odmenu od 235,58 do 294,48 eura, podľa toho, či sú členmi niektorej komisie, výboru, mestskej rady, alebo predsedami komisie či výboru. Majú však aj možnosť cestovať bezplatne mestskou hromadnou dopravou.

Podľa Tomáša Holúbeka, hovorcu Nitry, neprešiel poslanecký návrh jednohlasne. „Dvaja poslanci boli proti. Vedenie mesta rešpektuje rozhodnutie mestského zastupiteľstva,“ konštatuje Holúbek a dodáva, že v odmenách, ktoré dostávajú poslanci, nie sú náklady na parkovanie zahrnuté. Návrh o parkovaní zadarmo rozdelil mesto i poslancov. Podľa poslanca Pavla Obertáša boli proti návrhu poslanci z Demokratickej koalície pravicových strán, za hlasoval Klub Demokratickej koalície, do ktorého patrí OĽaNO, SaS, Šanca, Sme rodina a KDH. „Bol som zásadne proti, nemáme sa prečo povyšovať nad obyvateľov mesta. Máme rovnaké povinnosti aj práva ako obyvatelia mesta Nitra,“ hovorí Obertáš s tým, že staré mesto sa dá prejsť aj peši alebo bicyklom. Upozorňuje, že návrh má značné diery a je zneužiteľný. „Prečo napríklad poslanci nedefinovali aj počet áut, ktoré budú mať možnosť pridelenia bezplatného parkovania? Čo keď sa s tým bude kupčiť? Keď si na seba napíšem dvadsať áut, čo potom?“ pýta sa poslanec.

Naopak, jeho kolega Ján Greššo si myslí, že parkovanie zadarmo je nevyhnutné. „Určite to však nebudem využívať na súkromné účely,“ hovorí Greššo s tým, že dosiaľ aj tak stálo parkovanie v Nitre pre poslancov 17 eur na celý rok. „Až teraz z toho niekto urobil strašnú kovbojku, čo považujem za tvrdú opozičnú politiku, nie za reálny problém. Veď aj tých 17 eur bol skôr manipulačný poplatok, ako nejaká obrovská suma,“ dodal Greššo s poznámkou, že do mesta sa chystá začať chodiť pešo.

V rámci Slovenska majú poslanci možnosť parkovať zadarmo už iba v Banskej Bystrici. „V zmysle zmluvy medzi mestom a prevádzkovateľom plateného parkovania majú všetci poslanci v Banskej Bystrici bezplatne pridelené neprenosné parkovacie karty v zóne plateného parkovania,“ potvrdila hovorkyňa primátora mesta Dominika Mojžišová. V ďalších mestách poslanci za parkovanie platia.

„O možnosti bezplatného parkovania pre poslancov momentálne neuvažujeme,“ povedala hovorkyňa Trnavy Veronika Majtánová. Rovnako je to aj v Trenčíne. „V Trenčíne poslanci platia za parkovanie rovnako ako ktokoľvek iný,“ povedala hovorkyňa primátora mesta Erika Ságová. Mestskí poslanci v Košiciach nemajú možnosť parkovania zadarmo, hoci v minulosti takúto výhodu si mohli uplatňovať, no po kritike sa to zrušilo. Zaplatia si aj za cestovanie v mestskej hromadnej doprave tak, ako aj iní obyvatelia mesta.

„Mestskí poslanci v Prešove v súčasnosti nemajú možnosť bezplatného parkovania a nemajú k dispozícii ani špeciálne parkovacie karty,“ potvrdil hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek. V minulosti poslanci v Prešove mohli v centre mesta parkovať zadarmo, táto smernica však bola pred rokmi zrušená.

Podobne je to aj v Bratislave, kde mohli mestskí poslanci parkovať na vyhradených parkovacích miestach na Námestí SNP a Klobučníckej ulici. „Tieto miesta sme však zrušili v rámci realizácie projektu Živé námestie. Bezplatné parkovanie majú mestskí poslanci zabezpečené v podzemnej garáži pri magistráte,“ spresnil hovorca primátora mesta Bratislava Peter Bubla.