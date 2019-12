SNS chce v interrupčnom zákone zmeny, aj vyradenie 'tabletky po' z voľného predaja

Poslanci NR SR rokujú o pozmeňovacích a doplňovacích návrhoch k návrhu zákona SNS o podmienkach interrupcie, ktorý už parlament posunul do druhého čítania. Tie predložili do parlamentu poslankyne za SNS Eva Smolíková a Magdaléna Kuciaňová.

Návrh poslankýň za SNS vypúšťa z pôvodného návrhu zákona povinnosť lekárov pustiť žene tlkot srdca jej plodu, ale zavádza povinnosť pre lekára vytlačiť dva obrázky jej plodu. Jeden si môže vziať domov, druhý musí podpísať a lekár ho žene založí do zdravotnej dokumentácie.

Snažia sa tiež predĺžiť čakaciu lehotu od poučenia o vedľajších následkoch interrupcie po jej vykonanie z dvoch na štyri dni.

Ak by návrh zákona prešiel, žena by musela pred lekárom čestne vyhlásiť, že otec počatého dieťaťa o jej zámere vie a táto informácia by bola súčasťou dokumentov.

Poslankyne tiež do návrhu pridali možnosť tehotnej ženy rozhodnúť sa pre utajený pôrod a zároveň poberať od 21. týždňa tehotenstva až po dva týždne po pôrode nemocenský príspevok. Ten by však dostali len pracujúce ženy alebo študentky.

Jednou z najvýraznejších zmien by bolo vyradenie „tabletky po“ z voľne dostupných liekov. Tie by boli len na predpis, čo by výrazne sťažilo prístup žien k núdzovej antikoncepcii.

Pozmeňovací návrh podporili niektorí poslanci SNS, Milan Krajniak zo Sme rodina a Eduard Adamčík z Mosta-Híd.