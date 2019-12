Bralo v Terchovej čistia horolezci

Minimálne dva týždne potrvá v Terchovej mimoriadny stav. Dôvodom je uvoľnené skalné bralo v Tiesňavach. Hrozí, že balvany spadnú na hlavný cestný ťah vedúci do Vrátnej doliny a mohli by spôsobiť tragédiu. Obec preto povolala horolezcov, ktorí, visiac vysoko na lanách, robia všetko preto, aby tomu zabránili. Práce im znepríjemňuje tuhý mráz.

Práce na brale v terchovských Tiesňavach potrvajú horolezcom minimálne dva týždne. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Terchovský starosta Jozef Dávidík tvrdí, že v súvislosti s bralom je situácia dosť vážna. „Hrozí, že na cestu tretej triedy, smerom do Vrátnej, ktorá je vstupnou bránou do Národného parku Malá Fatra, spadnú väčšie kamenné bloky,“ hovorí. Už v polovici novembra, počas silných dažďov, došlo na tomto úseku k uvoľneniu veľkého skalného masívu, ktorý skončil v potoku a časť z neho aj na ceste. Je veľkým šťastím, že nikoho vtedy nezasiahol. S pomocou hasičov problém odstránili, no starosta dal pre istotu urobiť geologický posudok. „Potvrdilo sa, že treba dať odstrániť ďalší skalný blok. Jeho veľkosť je zhruba osem krát desať metrov. Ide o vápenec, dosť zvetraný, skrátka prirodzený prírodný jav,“ povedal Dávidík.

Keďže obec sa chce vyhnúť pádu balvanov či prípadným škodám na majetku a zdraví, krízový štáb rozhodol o vyhlásení mimoriadnej situácie. „Musíme to riešiť čo najskôr. Zima už udrela a môže nám to sťažiť, no verím, že za dva, najneskôr tri týždne to už bude dokončené,“ dúfa starosta. Stihnúť to chcú čo najskôr aj z čisto praktických dôvodov. „Blíži sa lyžiarska sezóna a cesta, približne tristo metrov dlhý úsek, bude teraz fungovať v obmedzenom režime. Doprava je riadená semaformi, autá tam prechádzajú len v jednom jazdnom pruhu. Momentálne je medzisezóna, takže ich chodí menej, ale s blížiacimi sa sviatkami bude prichádzať viac lyžiarov,“ vysvetlil Dávidík. Doplnil, že aby sa v budúcnosti pádom skál zabránilo, chcú tam vybudovať stále zábrany chrániace autá aj chodcov. V dotknutom teréne plánujú robiť aj ďalšie prieskumy. Rizikové totiž podľa neho môžu byť aj iné časti brala.

Horolezci najskôr začali s prípravnými prácami. Ich vedúci Ľuboš Pastrnák pripomenul, že je to náročné, keďže im to strpčuje ľad a veľká zima. „Ťažko sa robí so zmrznutými prstami,“ podotkol s úsmevom, narážajúc na aktuálne mínusové teploty. „Chystáme sa čistiť žľab nachádzajúci sa z druhej strany cesty. Najskôr si musíme pripraviť istiace pomôcky ako kotevné body po hrebeni skalného útvaru. Následne to budú chlapci zlaňovať smerom nadol a čistiť nánosy kameňov,“ doplnil s tým, že ide o naozaj náročnú prácu vysoko nad zemou.