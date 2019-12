Mikuláš rekordér je na roztrhanie

Mikuláš Miroslav Kyjovský robí deťom radosť už 52 rokov. Na banskoštiavnickom Námestí Sv. Trojice prekvapil päťročného Timka. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Ľudia sa pri ňom zastavujú obdivujúc jeho zjav a ukazujúc ho svojim ratolestiam. Počas svojej mikulášskej kariéry zažil už kadejaké kuriózne situácie, no najviac mu utkvel v pamäti zážitok z prepadu banky. „Pani v priehradke si môjho spoločníka čertíka Bertíka pomýlila s lupičom,“ smeje sa.

Vždy od začiatku decembra má tento Mikuláš plno práce. Volajú ho na rôzne besiedky, školské, firemné akcie aj do nemocníc v rámci celého Slovenska. Od svojich sedemnástich rokov, keď sa na Mikuláša premenil prvýkrát, obdaril sladkými balíčkami už tisícky detí. „Začínal som naozaj v útlom veku, vtedy som sa ešte musel maskovať. Teraz mám prirodzene bielu a hustú bradu, pestoval som si ju dva roky,“ poukazuje Miroslav na svoju pýchu.

Za to, že v službách Mikuláša je už viac ako päťdesiat rokov, ho zapísali do Knihy slovenských rekordov. Okrem toho dostal zlatú medailu, ktorá to hlása, a hrdo ju nosí na krku. Niektoré deti podľa neho veria v zázračného deduška aj do svojich trinástich rokov. Záleží od toho, ako dlho to pred nimi dokážu rodičia utajiť. „Vždy, keď sa medzi najmenšími objavím, rozžiaria sa im očká. To že rozdávam radosť, je pre mňa najkrajšou odmenou,“ usmieva sa Kyjovský.

Za tie desiatky rokov už v mikulášskom mundúre prešiel kadečím. „Isté obdobie som bol socialistickým dedom Mrázom. Súdruhovia mi dokonca v deň D, keď som mal ísť potešiť deti, dávali voľno z práce. Teraz som už klasický biskup s tradičnou berlou, ktorý rozdáva dobro,“ povedal.

Spoločnosť mu dvadsať rokov robieva aj čert – so všetkým, čo k tomu patrí. Nechýba mu zvonec, reťaz, dlhý chvost a rohy. „Niektoré deti sa ma aj boja, ale nie je mojím cieľom vystrašiť ich,“ tvrdí čertík Bertík. „Ja mám deti rád,“ doplnil dobrácky. Raz sa ho však zľakla pracovníčka v banke a spôsobilo to riadny frmol. „Chceli sme tam rozdať nejaké cukríky a pani v priehradke, keď ho zbadala, sa strašne zľakla. Myslela si, že ide o prepad a stlačila alarm. Do minúty tam prišli ozbrojení policajti. Keby ma nepoznali, neviem, ako by to dopadlo,“ smeje sa Mikuláš.

K rozprávkovému tandemu sa zvykne pridať aj anjelik, väčšinou sa v tejto pozícii striedajú vždy iné mladé dievčatá. „V trojici nám je vždy veselšie,“ zhodujú sa obidvaja. Keď sme s nimi prechádzali mestom, pravidelne sa pri nich pristavovali okoloidúci a robili si spoločné fotografie. „Tá brada je fakt pravá, vyzeráte úžasne,“ poťahala Mikuláša za jeho imidžovku pani z Handlovej. „Toto mi doma neuveria. Takže naozaj existujete,“ žartovala a spokojne odišla. Postupne sa pristavovali aj prekvapené deti, ktoré s údivom vraveli, že živého Mikuláša vidia na vlastné oči prvýkrát.