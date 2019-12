Panelák nebol v poriadku ani pred výbuchom

Zaparkované automobily a stavebné úpravy v paneláku sťažovali v prvých hodinách zásah profesionálnych aj dobrovoľných hasičov v paneláku na prešovskej Mukačevskej ulici.

VIDEO: Čo sťažovalo záchranné práce?

Záchranárom sa vytýka, že počas záchranných a požiarnych prác nepoužili vrtuľník. Podľa šéfa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Jána Goliaša to však nebolo možné.

„Ako v každom meste, aj v Prešove je veľkým problémom sídliskové parkovanie áut. Aj preto sa posádky dostávali k panelák o niečo neskôr,“ konštatoval Goliaš.

Za ešte väčší problém považuje skutočnosť, že viacero stavebných a technických riešení paneláka, v ktorom v piatok vybuchol plyn, bolo v rozpore s bezpečnostnými predpismi už od roku 2017.

„Pri stavebných úpravách tohto paneláka boli porušené predpisy a hasiči na to upozorňovali. práve to mohlo spôsobiť aj pád schodiska, cez ktoré sme nemohli ľudí evakuovať. Bola to svojvôľa majiteľov bytového domu,“ vysvetľuje Goliaš.

Spresňuje, že neboli dodržané požiadavky na odvetrávanie či prístupnosť evakuačného schodiska a v poriadku nebol ani stav prívodných šácht. Práve tieto nedostatky mohli spôsobiť, že došlo aj k pádu schodiska na najvyšších poschodiach, hasiči sa nevedeli rýchlo dostať k jednotlivým bytom a predĺžil sa potrebný čas na evakuáciu osôb z bytov.

Video: Záznam z priemyselnej kamery reštaurácie neďaleko paneláku na Mukačevskej ulici v Prešove zachytá moment a prvé minúty po piatkovom výbuchu plynu. Výbuch vidno v 17. sekunde záznamu. (Zdroj: reštaurácia Al Dente, ktorá sídli na Mukačevskej ulici v Prešove)

Na margo kritiky, že záchranári nepoužili vrtuľník Goliaš hovorí, že by to bol hazard. „Vedeli sme, že po výbuchu nie je v poriadku strecha. Bol na nej uvoľnený plech a hrozilo, že by ho mohlo rozhádzať po okolí a ohroziť životy ľudí,“ poznamenal.

Dodal, že od začiatku stav budovy sledujú statici. Hasiči majú tiež zakázané vojsť do vnútra budovy, zasahovať vedia iba z plošín, ktoré majú k dispozícii.