Ubytovanie, jedlo, auto... Celé Slovensko je solidárne s Prešovom

Ešte v piatok Prešovčania a obyvatelia z okolia prinášali postihnutým obyvateľom panelákov potraviny, hygienické potreby, oblečenie, deky, vankúše, paplóny…

Na sociálnej sieti vznikla skupina, kde ponúkajú ubytovanie pre postihnutých výbuchom, ozvali sa aj viaceré firmy, ktoré vedia okamžite pomôcť pri opravách okien či poskytnú právnu pomoc. V priestoroch Základnej školy na Prostějovskej ulici, kde je zriadené aj Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia, sa sústreďujú ľudia, ktorí sa nemohli dostať v piatok večer domov. Sú tam obyvatelia z troch samostatne stojacich panelákov, medzi nimi je aj zničený výbuchom, a z ďalších štyroch vchodov v bezprostrednej blízkosti poškodenej bytovky.

Hasiči tam totiž museli odpojiť elektrický prúd aj plyn a poškodených môže byť aj viac ako tisíc okien. Dokopy môže ísť o stovky ľudí, mnohí sa však po piatkovej tragédii uchýlili aj u príbuzných.

O ľudí sa starajú dobrovoľníci, členovia tímu krízovej intervencie, tím z neziskovej organizácie Modrý anjel, k dispozícii sú aj policajní, hasičskí či vojenskí psychológovia. „Riešime pomoc pre deti, invalidov, ľudí so zdravotným postihnutím, starších obyvateľov, ako aj ďalších obyvateľov, ktorí sú bezprostredne postihnutí. Z krízového štábu vychádza pre nás úloha, aby sme ich kontaktovali, nadviazali súčinnosť a pokiaľ budú vybavovať pomoc, tak sme pripravení ju riešiť," uviedol Ján Hudák z ministerstva práce. Pracovníci úradu práce s ľuďmi v prípade požiadavky spíšu žiadosti na materiálnu a hmotnú pomoc.

Ľudia aj v sobotu nosili plné tašky oblečenia a potravín, s pomocou prišli aj viaceré obchodné reťazce, ktoré ráno zabezpečili čerstvé pečivo, salámy alebo syry a na pitie minerálky. „Ešte v piatok, keď som sa to dozvedel, tak som išiel do obchodu a kúpil nejaké deky. Dnes som prišiel s oblečením. Je to niečo strašné, a keď môžem aspoň takto pomôcť, tak som neváhal,“ povedal Peter Pavlík z Prešova.

Na sociálnej sieti vznikla skupina, kde ľudia ponúkajú ubytovanie, dokonca aj požičanie automobilu.

„Veľmi radi by sme vám pomohli. Náš dom je pre vás otvorený. Od 20. do 27. tu nebudeme. Dom môžete so všetkým používať. K dispozícii sú všetky dcérine veci, má 8 rokov, všetko moje oblečenie, čokoľvek, čo budete potrebovať. Domček je síce maličký, ale verím, že by ste u nás aspoň na chvíľu zabudli a vydýchli si,“ ponúkla ubytovanie Katarína z Prešova.

Podobné ponuky pridali aj ľudia z neďalekých Kapušian a Tulčíka, ale aj z Bohdanoviec pri Košiciach.

Na účte mesta Prešov, zriadenom na pomoc po tragickom výbuchu v bytovke na Mukačevskej ulici, je k sobotnému ránu vyzbieraných už vyše 51-tisíc eur. „Reálne vyzbieraná suma už ale môže byť iná. Víkendové platby totiž budú pripísané na účet až v pondelok,“ uviedol hovorca prešovskej radnice Vladimír Tomek.

Mesto Prešov zverejnilo číslo účtu, na ktoré môžu ľudia prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom plynu v Prešove. Číslo transparentného účtu: SK90 7500 000­0 0040 0859 1­229 Variabilný symbol: 6122019

Na Facebooku bola zriadená skupina na pomoc ľuďom v súvislosti s tragickými udalosťami v Prešove.

Vysvetlil, že už počas víkendu sa z tohto účtu uvoľnia peniaze potrebné na lieky pre ľudí dotknutých tragickým výbuchom. Tomek vyzval ľudí, ktorí chcú pomôcť, aby využívali výhradne oficiálny účet mesta Prešov, na ktorý dohliada odbor financií a mestského majetku. Na internete sa totiž objavili viaceré čísla, pričom radnica nevie verifikovať finančné zbierky iných súkromných subjektov. Opatrní by mali byť darcovia aj podľa polície, ktorá odporúča poslať peniaze iba na účet, zverejnený na oficiálnej webovej stránke mesta Prešov.

„Momentálne máme našťastie dostatok materiálnej pomoci, nateraz nie je potrebné nosiť ďalšie veci. Po spísaní požiadaviek ľudí postihnutých tragickým výbuchom postupne zverejníme, čo konkrétne je ešte potrebné zabezpečiť,“ zverejnila radnica oznam.

Rodinám pomôže aj Prešovský samosprávny kraj. „Na pondelkové zastupiteľstvo máme prichystaných 50-tisíc eur, ktoré vlejeme do nadácie na podporu rodiny a v krátkom čase na to bude zasadať správna rada, ktorá rozdelí hlavne pre rodiny, ktoré sú postihnuté touto katastrofou tieto finančné prostriedky,“ uviedol župan Milan Majerský.

Mesto Prešov má už v pondelok dostať milión eur, o ktorom rozhodla vláda hlasovaním per rollam. Potvrdil to premiér Peter Pellegrini a vláda je pripravená túto sumu v prípade potreby navýšiť.