Ján prežil výbuch v Prešove: Je mi ľúto ľudí, ktorí tam zostali

„Boli sme s dcérou doma. Cítili sme plyn, valilo sa to cez chodbu až hore. Kričal som z balkóna, nech vypnú plyn. Povedali mi, že sa to už rieši. A o niekoľko minút nastal výbuch. Všetky skrinky spadli na mňa, dvere vyrazilo a schodištia spadli,“ hovorí o piatkovej udalosti.

Video: Svedectvo muža, ktorý prežil výbuch plynu paneláku na Mukačevskej ulici v Prešove. Čo sa dialo v osudných chvíľach? Ako pána Jána zachránili? Má chuť vrátiť sa po oprave do svojho bytu?

Vybehli s dcérou na balkón, odkiaľ ich napokon zobrali na plošinu hasiči. O osude susediek, ktoré kričali z vyšších poschodí iba tuší, ťažko sa mu o tom hovorí. „Nemali šancu tie ženy. Iba pomocou plošiny sa ich dalo zachrániť. Strašne je mi ľúto tých ôsmich ľudí. Za tých 37 rokov sme boli ako rodina,“ krúti nechápavo hlavou.

Má modriny a na hlave šesť stehov a jeho dcéra popálený chrbát. Býva v súčasnosti u brata. „Mám kde bývať, som u brata, ktorý má rodinný dom. Ozvala sa mi jedna pani s ponukou ubytovania, ak to bude možné, určite to využijem,“ hovorí Ján, ktorý bude musieť budovať svoj život od základov.

„Všetko, až po špendlík, tam ostalo. Mobily, všetky doklady, televízor, počítač, proste všetko. V pondelok musím vybaviť rodné listy, občianske preukazy, do zdravotnej poisťovne. Navštíviť musím aj sporiteľňu, mám dostať peniaze, dúfam, že to všetko vybavím zajtra. Musím sa ísť odhlásiť v elektrárňach a plynárňach, do poisťovní nahlásiť škody. Som jeden z tých, ktorý bez poistenia neexistuje,“ konštatoval pán Ján.

Ak by sa dom opravil, vrátil by sa. „Podľa toho, čo som počul, tak statik sa mal vyjadriť, že do 4. až 5. poschodia je to neporušené. Nešiel by som inam, ak by to opravili. Veď to tu už raz horelo, pred 40 rokmi, tiež tri poschodia," pokračuje v rozprávaní.

Pán Ján hovorí, že na Mukačevskej ulici sa býva fantasticky. „V sobotou som bol v šoku, ale už adrenalín ustupuje. Človek už rozmýšľa, čo treba riešiť. Až teraz mi to dochádza,“ dodal obyvateľ panelového domu, ktorý zíva prázdnymi, vyhorenými oknami.