Horné poschodia prešovského paneláka sú podľa statika nestabilné

„Vrchné poschodia sú staticky nestabilné, steny môžu kedykoľvek spadnúť, visia tam panely zo steny. To musí ísť dole, tam sa nedajú ani pustiť ľudia, bolo by to riziko,“ konštatoval v nedeľu popoludní po zasadnutí krízového štábu statik Jozef Polák, podľa ktorého tlaková vlna urobila obrovské škody.

Zvyšok paneláka by sa podľa statika dalo za určitých technických riešení možné zachrániť, no v tejto chvíli ani to nie je celkom isté.

„Vstupujú tam zasa iné faktory. Naliali sa tam kubíky a kubíky vody počas hasenia požiaru, teraz je mráz. Je to komplikované. My predkladáme riešenia, posledné slovo bude mať krízový štáb,“ konštatoval Polák.

Pripustil, že z čelnej strany paneláka by sa mohol uvoľniť previs. „Ťažko je to podľa informácií, ktoré máme, zhodnotiť,“ poznamenal statik. Spolu s kolegami obhliadli aj ďalšie vchody, do ktorých posledné dva dni nemohli obyvatelia vstúpiť.

„Riešime aj ostatné byty, urobila sa kontrola sietí, elektriny a plynu. Nezáleží odo mňa, kedy sa tam vrátia ľudia,“ uviedol Polák a statik Viliam Hrubovčák zo Slovenskej komory stavebných inžinierov ho doplnil, že v ostatných bytových domoch nenašli závažné statické poruchy. „Ľudia sú do bytov púšťaní v sprievode policajtov. „Aby si pozreli stav svojho majetku a začali práce na oprave okien alebo čohokoľvek iného," povedal Hrubovčák.

Podľa statika Poláka sa stále hľadajú riešenia, no počas čiastočnej sanácie paneláku by sa to okolitých bytoviek nedotklo. „Bude iba uzavreté parkovisko a otázny je najbližší vchod na Mukačevskej 9,“ podotkol.

Podľa svedkov, ktorí si ešte stále chodia obzerať poškodený dom, počuť z neho praskanie. Polá hovorí, že príčinou môže byť voda, ktorou bol dom zaliaty pri hasení, a ktorá zamrzla.