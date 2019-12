Prešovský kraj prispeje sumou 50.000 eur na pomoc po výbuchu v bytovke

a uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci. Je to v podstate najrýchlejšia a najúčinnejšia pomoc, keďže nadáciu už máme schválenú. Tieto finančné prostriedky vieme pravdepodobne už do konca týždňa poukázať ľuďom, ktorí sú odkázaní na túto pomoc, povedal predseda PSK Milan Majerský s tým, že o pridelení peňazí pre dotknutých ľudí bude rozhodovať správna rada nadácie. Údaje o nich si vyžiadajú od mesta Prešov. Podľa jeho slov budú peniaze prerozdeľovať na osobu, primárne má ísť o obyvateľov Mukačevskej ulice 7, v ktorej plyn vybuchol.

Ako dodal, na pondelkovom zasadnutí budú môcť poslanci prispieť aj do fyzickej zbierky, ktorá bude prerozdelená spolu so schválenými 50 000 eur. Pripustil, že ľuďom, ktorých výbuch zasiahol, poskytnú aj ďalšie peniaze. Mohli by tak urobiť na februárovom zasadnutí zastupiteľstva PSK, a to zmenou rozpočtu.

Podľa Majerského v pondelok ráno bolo na stredoškolskom internáte na Volgogradskej ulici núdzovo ubytovaných 13 ľudí. Chceme im zabezpečiť dôstojnejšie bývanie – hlavne vzhľadom na to, že idú vianočné sviatky. Ozvali sa nám viacerí vlastníci nehnuteľností, hotelieri a vlastníci penziónov, ktorí sú ochotní poskytnúť tieto ubytovacie kapacity. Niektorí avizujú, že sú ochotní poskytnúť aj stravu, uzavrel predseda PSK.

Obyvatelia zničenej bytovky dostanú nové doklady zadarmo

Obyvatelia zničenej bytovky na Mukačevskej ulici v Prešove si budú môcť nové doklady vybaviť bezplatne a prednostne. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, zničené, resp. poškodené doklady budú počas stránkových hodín v nasledujúcom týždni vybavované prednostne, bez poradového čísla a poplatku na klientskom centre na Námestí mieru č. 3 v Prešove na pracoviskách č. 6, 7 a 8, ktoré sa nachádzajú na prízemí budovy vpravo.

Tí, ktorí v zničenom bytovom dome nemali trvalé bydlisko, vyplnia čestné vyhlásenie, v ktorom uvedú okolnosti, za ktorých došlo k zničeniu alebo poškodeniu dokladov. Tlačivo im poskytnutú na mieste vybavovania dokladov.

Pozostalým, ak vybavujú matričnú udalosť a pohreb občana, ktorý zomrel a u ktorého nenašli občiansky preukaz, dostanú bezplatne potvrdenie o občianskom preukaze platné 7 dní. Zároveň polícia prosí občanov dotknutých tragédiou na Mukačevskej ulici, ktorí chcú podať trestné oznámenia, aby priamo kontaktovali ktorékoľvek oddelenie Policajného zboru SR v Prešove.