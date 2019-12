Bude na Donovaloch celoročná lyžiarska hala?

Hala má slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, korčuľovanie, hokej a plávanie. Prioritne je určená rodinám s deťmi, žiakom základných, stredných a vysokých škôl, no aj všetkým športovcom vrátane hendikepovaných. Predpokladá sa, že ročne ju navštívi 200-tisíc ľudí. „Nie sme v žiadnom konflikte s ochranármi, správou Národného parku Nízke Tatry, neziskovkami ani so 43 úradmi a organizáciami, ktoré nám dali k výstavbe súhlasné stanovisko. Nesúhlasné nie je žiadne,“ tvrdí projektový manažér spoločnosti Donovalley Igor Obšajsník.

„Sme presvedčení, že k žiadnemu poškodeniu životného prostredia nedôjde. Projekt sa nenachádza v národnom parku, žiadnym zásadným spôsobom neovplyvní ráz krajiny a katastrálneho územia,“ povedal Obšajsník s tým, že to pozdvihne celý región, pričom vznikne zhruba 150 pracovných miest a v sezóne vytvoria ďalších tristo brigádnických pozícií. Dotknutý areál, aj s príjazdovými cestami, má vyrásť zhruba na piatich hektároch a bude stáť 60 miliónov eur. „Momentálne prebieha územné konanie, čiže obec rozhoduje o tom, či tam hala môže byť umiestnená. Keď to schváli, môžeme požiadať o stavebné povolenie. Ak to všetko prejde, stavať začneme najskôr o rok a pol,“ hovorí Obšajsník.

Ľudia hovoria hale nie, ale podnikatelia áno

Veľkolepému zámeru však nie je naklonená miestna obyvateľka Soňa Hevessyová. Petíciu spustila po tom, čo prvotné informácie o výstavbe lyžiarskej haly, kvôli ktorej vyrúbu les, uverejnila na sociálnych sieťach. „Reagovalo na to množstvo ľudí s tým, že by sa radi vyjadrili, čo si o tom myslia. Absolútna väčšina z nich bola proti, lebo z Donovál sa pomaly stáva zábavný park a už tam nie je kam ísť,“ povedala.

Lyžiarska hala má vyrásť uprostred krásnej prírody v Donovaloch. Autor: Vizualizácia: DONOVALLEY

Lyžiarska hala by znepríjemňovala život najmä ľuďom žijúcim na ulici s približne pätnástimi domami. „Všetky tie technologické zariadenia, napríklad chladiace veže, spadajú presne do údolia, v ktorom bývame. Obťažovalo by nás to permanentným celoročným hlukom, nehovoriac o tom, že by sme prišli o prírodné prostredie, ktoré tam teraz máme. Takisto o súčasný komfort bývania,“ podotkla.

Hoci petíciu podpísalo viac ako dvadsaťtisíc ľudí, priamo z Donovál len devätnásti. Podľa Hevessyovej je to aj tým, že málo miestnych o tejto petícii vedelo, a pozemky, ktoré by prípadne boli použité v súvislosti s výstavbou haly, by radi finančne zhodnotili. Podobne sú vraj na tom viacerí hotelieri, ktorí chcú, aby mali aj v lete plné izby či apartmány. „Petíciu som už odovzdala na podateľni ministerstva životného prostredia. Teraz budeme čakať na vyrozumenie a dúfame, že sa to pohne k lepšiemu. Samozrejme, najradšej by sme boli, keby sa ten zámer úplne stopol a vyhlo sa tak výrubu lesa,“ doplnila.

Ešte je možnosť opravného prostriedku

Donovalský starosta Miroslav Daňo vraví, že v súvislosti s projektom lyžiarskej haly schválili prvý doplnok územného plánu už v roku 2010, ďalší o štyri roky neskôr. „Momentálne prebieha územné rozhodnutie, pričom všetky námietky budú, samozrejme, hodnotené. Je predčasné hovoriť, ako to dopadne, no vydaných bolo 43 kladných stanovísk zo všetkých zložiek štátnej správy,“ potvrdil starosta. K petícii sa vyjadrovať nechcel. „Je proti výrubu lesa, a ten bude organizovať okres Banská Bystrica, nie naša obec,“ zdôvodnil. Osobne sa mu projekt lyžiarskej haly pozdáva. „Do obce to priláka ďalších turistov, takže v rámci rozvoja cestovného ruchu v tom vidím prínos,“ poznamenal.

Prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici Július Ernek vysvetlil, že v tejto veci vydali stanovisko týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné prostredie. „Na základe odborných posudkov sme rozhodli, že projekt je možné realizovať za splnenia uvedených podmienok, ktorých je niekoľko desiatok – od štátnej ochrany prírody, ale aj ďalších účastníkov konania,“ hovorí Ernek. Voči ich rozhodnutiu vraj nikto nepodal žiadny opravný prostriedok a na základe toho momentálne prebieha na Donovaloch územné konanie.

„Podľa mojich informácií sa na ňom zúčastnili asi len štyria ľudia. Keď dôjde k vydaniu územného rozhodnutia, je tam ešte možnosť opravného prostriedku, o ktorom rozhoduje okresný úrad,“ objasnil prednosta s tým, že až po rozhodnutí o umiestnení stavby ich môže investor požiadať o povolenie výrubu stromov. Či dostane kladné, alebo záporné stanovisko, je podľa neho predčasné hovoriť. „Územné rozhodnutie môže byť vydané len za splnených podmienok uvedených v našom záverečnom stanovisku, v ktorom sú tiež rôzne geologické a hydrologické prieskumy,“ pripomenul.

Ešte stále chýbajú niektoré dokumenty

Riaditeľ správy NAPANT Ľuboš Čillag uviedol, že dotknutá lokalita sa nachádza v ich ochrannom pásme, kde platí druhý stupeň ochrany. K zámeru sa vyjadrovali už v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, pričom požadovali doplnenie o dokumentácie a podklady potrebné z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Potom, v septembri 2018, sa vyjadrovali k projektovej dokumentácii k územnému konaniu a opäť požadovali doplniť dokumentácie s podkladmi.

Teraz v októbri vraj dostali oznámenie o začatí územného konania, ale bez predloženia projektovej dokumentácie. Nie je teda zrejmé, či v danom období došlo k jej zmene. „Preto sme v tejto súvislosti poslali vyjadrenie na príslušný stavebný úrad, teda obec Donovaly. Znova sme žiadali predložiť chýbajúce dokumenty ako napríklad environmentálnu štúdiu, na ktorú sa odvoláva technická správa z predloženej projektovej dokumentácie v roku 2018,“ vysvetlil Čillag. Dokladovať žiadajú tiež potrebu vody a jej odkanalizovanie z prevádzky haly, hydrogeologický a hydrologický prieskum s dosahom prevádzky na podzemné či povrchové vody, štúdiu hluku emisií a vizualizáciu haly v zmysle metodiky charakteristického vzhľadu krajiny. „Tieto dokumenty sú pre nás dôležité, aby sme vedeli zaujať stanovisko, či je možné predmetný zámer realizovať v plnom, alebo inom, obmedzenom variante,“ uzavrel Čillag.