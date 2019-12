Obyvatelia prešovského paneláka rozhodli: Dom sa zbúra

Novoročný ohňostroj nebude

„Môžeme potvrdiť, že mesto Prešov sa rozhodlo, že novoročný ohňostroj 31. decembra nebude. Vyčlenených na to bolo 2 500 eur,“ uviedol hovorca Vladimír Tomek. Radnica aj zvažuje, že tieto peniaze poputujú na zriadený účet, kde ľudia môžu zasielať peniaze pre postihnutých ľudí, treba to však legislatívne vyriešiť.

Správa poteší mnohých Prešovčanov, ktorí na sociálnej sieti požadovali takýto krok. „Kúpte si prskavky, sviečku, čokoľvek, čo nerobí hurhaj, ak to potrebujete. Ľuďom z bytovky výbuchy a ohňostroje pripomenú len to, čo im zmenilo životy a čo vtlačilo do ich životov pečať strachu, úzkosti a obáv, čo bude ďalej,“ znelo vo výzve na sociálnej sieti.