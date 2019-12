Hasiči zachránili z horiacej bytovky 39 ľudí

Pre komplikované podmienky nemohli záchranári použiť vrtuľníky ani nafukovacie vaky. Nenahraditeľnú úlohu preto zohral záchranný rukáv – šmýkacia trubica spájajúca hasičskú plošinu vo vzduchu a zem. Päťdesiat kusov techniky, 117 profesionálnych a 26 dobrovoľných hasičov prispeli tak k tomu, že z horiaceho paneláku sa dostalo 39 ľudí.

Viete určiť, v ktorom byte, na ktorom poschodí, bolo epicentrum výbuchu?

Stále je to v štádiu vyšetrovania, vieme s istotou povedať, že to bolo v horných častiach bytovky, jedenáste alebo dvanáste poschodie. Pracujeme s verziou, že k výbuchu došlo v byte doteraz nezvestnej osoby.

Aká bola teplota na mieste, keď sa hasilo? Je možné, že nezvestnú osobu oheň spopolnil?

Je taká možnosť. Priamo na mieste zásahu bolo od 600, možno až 900 stupňov. Práve byt nezvestnej osoby považujeme za najviac postihnutý, tam bolo najväčšie sálavé teplo, respektíve priamy oheň. Po osobe sa stále pátra, aj keď sme ju v byte nenašli, je možné, že telo sa môže ešte nachádzať pod troskami.

Ako dlho trvá, kým plyn vystúpi z prízemia a nakopí sa na najvyšších poschodiach do takej miery, že nastane výbuch?

Ťažko povedať, závisí to od tlaku, v tomto momente by išlo o špekuláciu. Aby došlo k výbuchu, stačí koncentrácia plynu päť až pätnásť percent, ak ste nad alebo pod ňou, nemalo by to vybuchnúť. Tu zrejme nastala koncentrácia medzi týmito percentami – za aký čas, to neviem. Následne sa objavil iniciátor výbuchu, mohol to byť nejaký spínač, predpokladáme, že to bol výťah a spustil sa výbuch.

Objavovali sa otázky, prečo hasiči nepoužili pri záchrane aj nafukovacie vaky. Prečo ich nebolo možné použiť?

Nafukovacie vaky vo výbave nemáme. V tomto prípade by boli úplne zbytočné a nedali by sa použiť, pretože pri tých úlomkoch, plechoch, niekoľkotonových kusoch betónu by boli veľmi rýchlo poškodené. Podstatne lepšou alternatívou bol pre nás záchranársky rukáv. Ide o šmýkaciu trubicu, ktorá spája hasičskú plošinu vo vzduchu a zem. Ľudia sa po nej šmyknú dole k záchranárom. Nám sa stalo to, že dve osoby sa odmietli spustiť, s nimi sme museli ísť s plošinou dole, čo trvá niekoľko minút. Počas zásahu sa záchranársky rukáv poškodil, z horiacej bytovky sme však vďaka nemu dostali 25 ľudí.

Aký je súčasný stav hasičských plošín? Je ich dosť a sú v dostatočnej kvalite?

V Prešovskom kraji máme 16 kusov výškovej techniky, máme ich dostatok a myslím, že sú tak rozdelené podľa charakteru výšky budov v meste, ako treba. Tie najdlhšie výškové techniky, teda do 42 metrov siahajúce, sú v okresných mestách, kde sú vyššie budovy, a v menších mestách a obciach sú autá s 30-metrovými rebríkmi.

Je súčasná hasičská technika dostačujúca na čoraz vyššie stavané budovy?

Technika je dostačujúca, veď budovy sú dnes konštrukčne stavané tak, že spĺňajú požiadavky požiarnej bezpečnosti. Toto bol extrémny prípad, ktorý nastal prvýkrát v histórii Slovenska. Súčasné budovy sú vybavené suchovodnými požiarno-hasiacimi zariadeniami či samohasiacimi zariadeniami – tie sú na vysokej úrovni.