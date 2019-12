V Banskej Bystrici zdvihnú dane o päťdesiat percent

Obyvatelia mesta pod Urpínom si od budúceho roka na daniach priplatia. V niektorých prípadoch pôjde o medziročný nárast až o sto percent. Aktivisti chceli tento krok stopnúť petíciou, no napriek tomu, že ju podpísali tisícky ľudí, primátora ani poslancov to neobmäkčilo. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch zastupitelia schválili bez problémov.

Na daniach vyberú v Banskej Bystrici o 2,5 milióna eur ročne viac ako doteraz. Rozhodlo o tom 29 poslancov, z ktorých za tento návrh hlasovali dvadsiati, proti boli piati a zdržali sa štyria. Primátor Ján Nosko ešte predtým upozornil, že ak to neprejde, hrozí mestu rozpočtové provizórium. „Voči obyvateľom by to bolo nezodpovedné. Ide o nepopulárne opatrenie, ale ľuďom to skvalitní život. Prosím, aby každý hlasoval zodpovedne,“ povedal krátko pred schválením návrhu.

Koncom novembra spustili aktivisti petíciu, ktorou chceli dosiahnuť stiahnutie tohto bodu z programu zastupiteľstva. V krátkom čase vyzbierali vyše 5 200 podpisov, no nepomohlo to. Predseda petičného výboru Tomáš Novanský je sklamaný. Upozornil, že mesto zvýši dane z bytu o 51,5 percenta, z rodinného domu o viac ako 66 percent, zo zastavaných plôch a nádvorí o 43 percent. Za stavby na pôdohospodársku produkciu či skleník pôjdu poplatky v Banskej Bystrici hore až o 100 percent. Dane z objektov na podnikanie majú narásť takmer o 40 percent.

„Zvyšovanie sa plánovalo bez verejnej diskusie s obyvateľmi či právnickými osobami. Dialo sa to v tichosti, čo je v rámci transparentnosti dosť vážny moment,“ hovorí Novanský. Nespokojnosť netajili ani viacerí Banskobystričania.

„Už teraz platíme za dom okolo tristo eur. Ak to pôjde hore o päťdesiat percent, bude to neúnosné. Veď dôchodok mám len 350 eur,“ povedala znechutene Jozefína Krnková. Podobne reagovala aj Jela Račková. „Zdá sa mi, že je to strašne neférové. Ide naozaj o veľké zvýšenie, ľudia o tom vlastne nič nevedia. Som prekvapená, že to má ísť hore o viac ako 51-percent. Nie je to normálne,“ myslí si.

Hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Mojžišová uviedla, že tak ako v iných mestách, ani v Banskej Bystrici v tomto prípade nemali na výber. Pripomenula, že dane z nehnuteľností naposledy upravovali v roku 2012.

„Napriek tomu, že náklady jednotlivých služieb počas ostatných štyroch rokov výrazne stúpli a boli prijaté legislatívne zmeny, ktoré majú často pozitívny vplyv na život obyvateľstva. Ide napr. o zavedenie rekreačných poukazov či dvíhanie platov zamestnancov verejnej správy,“ hovorí Mojžišová.

Podľa nej je veľký problém obsadiť niektoré dôležité pozície, ktoré nie sú dostatočne ohodnotené – ide najmä o pedagógov v materských a základných školách. Vďaka týmto zmenám sa vraj opäť zvýšila ich atraktivita. „Do platnosti vstúpila aj novela, ktorá odbremeňuje nielen obyvateľov, ale tiež podnikateľov od ich starostlivosti o chodníky,“ pokračovala hovorkyňa. „Prevádzkový rozpočet mesta nemôže byť podľa zákona schodkový, Banská Bystrica teda musela pristúpiť k týmto opatreniam,“ tvrdí.

Novanský na jej argumenty reagoval, že vládne opatrenia ani zďaleka nemajú taký dosah. „Mestá a obce sa prostredníctvom daní snažia vydierať vlastných občanov. Mali to urobiť pred rokom, keď jednotliví primátori kandidovali, počas svojich volebných kampaní. Ich osobný výsledok by však bol možno úplne iný, ako je dnes,“ mieni Novanský.

Je presvedčený, že Banská Bystrica na zvýšenie daní odkázaná nie je. „V minulosti som sa venoval rozpočtu mesta. Bol na úrovni 60 miliónov eur, dnes je to 90 miliónov. Mestá a obce majú historicky najvyššie príjmy od štátu z dane fyzických osôb, aké kedy mali. Zo svojich občanov by si teraz nemali robiť rukojemníkov,“ doplnil.