Plyn vyvetrajte, radili robotníci ľuďom na Mukačevskej

Väzba je zásah do slobody človeka

Kolúznu väzbu troch obvinených živnostníkov, ktorí vykonávali výkopové práce v blízkosti paneláka, ktorý v piatok 6. decembra vybuchol, považuje advokát Roman Frnčo za prísne rozhodnutie sudcu pre pripravné konanie okresného súdu v Prešove. Reagoval len na základe informácií, ktoré má ako bežný občan, pretože nepozná bližšie okolnosti celého prípadu. „Súhlasím, že ide o veľkú tragédiu. Nie je to však na kolúznu väzbu. Neviem, čo alebo koho by mohli ovplyvňovať alebo mariť dôkazy. Mohlo sa to nahradiť peňažnou zárukou alebo písomným sľubom,“ konštatoval Frnčo.

„Väzba nie je trest. Ide o zásah do slobody človeka, keď nie sú odsúdení. Udeľuje sa pri výnimočných prípadoch,“ poznamenáva Frnčo. Myslí si, aj keď nepozná okolnosti celého prípadu, že pribudnúť môžu aj ďalší obvinení. „Napríklad konateľ firmy alebo vedúci tých mužov,“ dodal Frnčo s tým, že polícia bude zrejme skúmať, či boli traja muži vyškolení, alebo či mali správne pokyny.