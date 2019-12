Pri dome hrôzy v Hronci mali nájsť policajti pozostatky dieťaťa

Rodičia štvorročného týraného Martinka, ktorý po brutálnej bitke od vlastného otca skončil v nemocnici, majú toho zrejme na rováši viac. Chlapčekova matka čakala piate dieťa, ktoré však nikto nikdy nevidel. Žena sa mužom zákona mala priznať, že bábätka sa spolu s manželom zbavili a hodili ho do žumpy. Policajti preto od minulého štvrtka prehľadávali okolie ich domu v Hronci. V pondelok vraj už našli, čo hľadali.

Týraný Martinko skončil po bitke od otca Marka (30) s ťažkým poranením mozgu a dvakrát ho museli operovať. Niekoľko dní bojoval o život, z bezvedomia sa prebral iba nedávno. Momentálne je podľa našich informácií stabilizovaný, no stále nie je isté, či to všetko na ňom nezanechá vážne následky. Agresívneho otca obvinil vyšetrovateľ zo zločinu ublíženia na zdraví, stíhaný je väzobne. Zvyšné tri deti manželov zveril súd do starostlivosti babky z otcovej strany.

Štvornásobná matka sa po búrlivých udalostiach do domu, v ktorom rodina žila, nevrátila. Nevedno, kde sa aktuálne nachádza, ale podľa nášho zdroja, ktorý si neželá byť menovaný, sa mužom zákona priznala, že porodila aj piateho potomka. S manželom sa ho však mali spoločne zbaviť a hodiť ho do žumpy.

Tú kriminalisti odčerpávali a prehľadávali celé okolie. „Policajti sa tam pohybovali od štvrtka minulého týždňa a to nechcené dieťatko našli v pondelok. Či išlo o kostričku, alebo inú formu pozostatkov, neviem. Miesto, kde bolo treba hľadať, im vraj ukázala samotná matka,“ prezradil náš zdroj. „Bábätko malo byť zakopané za psou búdou. Pokiaľ viem, matka zatiaľ stíhaná nie je,“ doplnil zdroj.

Starosta obce Hronec Bohuslav Nemky potvrdil, že okolie domu štvornásobných rodičov policajti intenzívne prehľadávali. „Viem, že v súčinnosti s hasičmi tam odčerpávali žumpu a bolo to veľmi náročné. Pravdou je aj to, že matka im potvrdila piate tehotenstvo. Dosť ma to prekvapilo,“ podotkol Nemky s tým, že viac vedomostí o prípade nemá.

Či a čo našli muži zákona, netuší. „Viem ale, že zvyšné tri deti chodia do našej škôlky. Vodia ich sem starí rodičia a sú v poriadku. To je pre nás dôležité,“ uzavrel starosta. Polícia k prípadu neposkytuje žiadne informácie. Vyjadrí sa k nemu vraj až po skončení vyšetrovania.

Výpoveď starej mamy malého Martinka, ktorého otec takmer dobil na smrť