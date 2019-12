Auto ukradli dvakrát, raz policajtom

Jakubovi Kukučovi ukradli vozidlo Seat Ibiza spred domu v Zemianskych Kostoľanoch. Našiel si ho v Seredi, policajti auto zadržali a previezli do Nového Mesta nad Váhom. Tam ho niekto ukradol policajtom rovno spred nosa. To všetko sa stalo pred dvoma rokmi. No teraz v novembri Kukuča dostal list od ministerstva vnútra - má zaplatiť za odtiahnutie.