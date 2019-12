Kamión v Bratislave narazil na pumpe do iných áut, náraz poškodil i stojany

Záchranári v zasahujú na jednej z čerpacích staníc v Bratislave na diaľnici D1 v smere na Senec. Havarovalo tam nákladné auto, ktoré narazilo do ďalších áut.

VIDEO: Pozrite si, ako vyzerá čerpacia stanica po nehode nákladného vozidla s osobnými autami. Po nehode ostali poškodené aj stojany.

„Podľa doterajších informácií vodič nákladného motorového vozidla pri vchádzaní na čerpaciu stanicu z doposiaľ nezistených príčin narazil do ďalšieho nákladného motorového vozidla a následne do osobného auta. V dôsledku nárazu bolo osobné vozidlo odrazené do stojana čerpacej stanice,“ uviedli policajti.

Pri nehode utrpeli zranenie vodič kamióna i vodička osobného auta. Oboch previezli do nemocnice. Zásah zdravotných záchranárov potvrdila aj hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.

Vykonaná dychová skúška u vodičov požitie alkoholických nápojov nepreukázala. Príčiny, okolnosti, ako aj miera zavinenia tejto nehody sú v súčasnosti v štádiu objasňovania.

Diaľnica D1 je plne prejazdná, keďže nehoda sa odohrala mimo cesty. Kolóny v okolí čerpacej stanice vytvárajú zvedavci.