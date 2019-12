Primátor Košíc musel fúkať počas zasadnutia mestského parlamentu

Diskusia o zmenách miestnych daniach bola búrlivá. Prekvapení však zostali všetci poslanci, keď policajti ponúkli dreger na zisťovanie hladiny alkoholu priamo primátorovi.

Impulzom na túto návštevu bolo zrejme oznámenie niektorého z poslancov. Pred obedňajšou prestávkou totiž viceprimátorka Lucia Gurbaľová pozvala všetkých na prípitok, pretože v piatok 13. decembra má meniny.

„Mali sme potom asi fúkať všetci, je to celé nezmysel. Ale pokiaľ som dobre zaregistroval, tak primátor si vôbec nepripil. Je to niečo nepochopiteľné,“ uviedol jeden z mestských poslancov. Nálada medzi poslancami je rozpačitá, pretože policajtov zrejme zavolal niektorý z nich. No nikto nevie, ktorý.

Polaček napokon nafúkal nulu, čiže alkohol v dychu nemal. „Vykoľajilo ma to,“ konštatoval po dychovej skúške a podpísaní protokolu.