Prečo sa vŕtalo v Prešove strojom a nekopalo ručne?

Čo očakávate od podania trestného oznámenia?

Máme množstvo otázok, na ktoré doteraz nepoznáme odpovede. Pýtame sa, či tým trom robotníkom dal niekto nejakú smernicu, ako postupovať v prípade havárie. Keď preberali stavenisko, bol urobený protokol? Oboznámil ich stavbyvedúci s miestnych podmienkach vykonávania prác a rozvodmi, boli správne poučení z bezpečnosti práce? Tiež sa pýtame, či bolo zapísané v protokole alebo stavebnom denníku, aké číslo volať v prípade havárie.

Plynári požadovali vykonať v blízkosti plynového potrubia práce výhradne ručne. Robotníci tam vŕtacie práce robili so strojom. Je to v poriadku?

Je správne, že plynári dali túto požiadavku. Dôležité je, kto dal príkaz na zmenu technologického postupu, či to bol stavbyvedúci alebo niekto iný. To je kľúčový moment, kto ten príkaz dal. Možno sa rozhodli pre zmenu oni traja, to nevieme. Práve to treba prešetriť. Ak to tak bolo, musí byť na to súhlas stavebného dozoru. Stavbyvedúci a stavebný dozor sú dôležité figúry. Mal tam byť stavbyvedúci a kontrolovať ich prácu, prípadne mali plynári na daný čas uzavrieť plyn.

Vo vašej reakcii poukazujete aj na možné zanedbanie pracovných povinností a neodborného prístupu pri správe a užívaní bytov v bytovom dome či možných pochybení projektanta obnovy bytového domu alebo jeho jednotlivých častí.

Chceme nájsť pravdu a dať memento všetkým tým, ktorí nezodpovedne pristupujú k prácam v stavebníctve. Aj vlastníci bytových domov a stavebné úrady, tí ľudia veľakrát nechápu, že panelová sústava je jeden celok a nedajú sa tam robiť všelijaké úpravy, napríklad nové otvory. Statika sa potom úpravami mení. Stavebných zmien v panelových domoch je na Slovensku veľké množstvo a veľké množstvo ich je nebezpečných. Takýmto a podobným nešťastiam sa mohlo a môže predísť, keby stavebné úrady zodpovednejšie a razantnejšie pristupovali ku zmenám v panelových domoch.