Od spustenia náborovej kampane eviduje mestská polícia 281 záujemcov

Od spustenia náborovej kampane do bratislavskej mestskej polície (MsP) v októbri eviduje hlavné mesto aktuálne 281 záujemcov. "To, koľkí napokon posilnia rady mestskej polície, bude zrejmé až po ukončení prijímacích konaní," povedal hovorca Bratislavy Peter Bubla.

K 5. decembru mala mestská polícia celkom 264 policajtov. Optimálne by podľa hlavného mesta bolo, ak by sa rady mestskej polície podarilo rozšíriť zhruba o 200 príslušníkov. „Čo sa týka trvania náborovej kampane, bude závisieť od vývoja situácie, kedy sa podarí naplniť požadovaný stav,“ podotkol Bubla.

Náčelník bratislavskej mestskej polície Marek Gajdoš pri spustení náborovej kampane v októbri povedal, že chronickým a najzávažnejším problémom Mestskej polície v Bratislave je dlhodobá personálna poddimenzovanosť, ktorá neumožňuje jej optimálne fungovanie. „Optimálne minimum je 1000 obyvateľov na jedného policajta, Bratislava má momentálne zhruba 1600 obyvateľov na jedného policajta,“ podotkol Gajdoš.

Náborová kampaň je viditeľná na sociálnych sieťach, reklamných pútačoch či v bratislavskej mestskej hromadnej doprave. Spustený je zároveň web www.budpolicajt.sk, kde získajú záujemcovia všetky potrebné informácie. Základnými podmienkami pre uchádzačov o povolanie mestského policajta v Bratislave je vek minimálne 21 rokov, dosiahnuté minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou, bezúhonnosť, zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť či znalosť úradného jazyka slovom i písmom.

„Minimálna mzda u nás je 900 eur, plus ďalšie benefity a príplatky. V čistom by to malo byť minimálne 800 eur,“ priblížil náčelník. Nových mestských policajtov chcú prilákať aj na 13. a 14. plat či na náborový príspevok a príspevok na bývanie.