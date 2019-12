Prešov čaká ťažká skúška: búranie paneláka na Mukačevskej ulici

Robotníci z českej firmy počas víkendu skladali špeciálny stroj, ktorých je na svete iba sedem. Váži vyše 200 ton a s nožnicami vie pracovať aj vo výške 68 metrov. V nedeľu popoludní už dokončievali posledné úpravy, aby v pondelok mohli začať s búraním. Česká firma sa rozhodla, že za samotné búranie vystaví mestu Prešov faktúru na symbolické 1 euro, inak by tieto práce stáli viac ako 160-tisíc eur. Radnica tieto financie ušetrí, no zaplatí viac ako 100-tisíc eur za prevoz špeciálneho stroja z českého Kladna do Prešova a späť.

VIDEO: Aj v nedeľu robotníci montovali špeciálny stroj, ktorý rozoberie panelák na Mukačevskej ulici v Prešove.

„Je to nepredstaviteľné nešťastie, ktoré zasiahlo obrovský okruh ľudí. Kto by to neurobil, pomoc je potrebná. Takže preto sme sa takto rozhodli,“ reagoval Raszka, prečo budú účtovať iba symbolické euro.

Spolu s inými odborníkmi sa zhoduje, že konštrukcia 12-poschodového paneláka, v ktorom 6. decembra vybuchol plyn a následne ho zachvátil požiar, je v dezolátnom stave. „Pri štyroch najvyšších podlažiach nevieme špecifikovať, čo sa môže stať, nemôžeme ich preskúmať. Môžeme si predstaviť päťdesiat rôznych situácií, ako to riešiť, napokon však až tá ďalšia bude správna. Nastať môžu nepredstaviteľné situácie, dom sa môže aj zrútiť,“ upozorňuje Raszka, ktorý požiadal, aby sa rozšírilo bezpečnostné pásmo a v bytoch nebudú ani ľudia z okolitých panelákov.

VIDEO: Riaditeľ firmy Cannoneer Jiří Raszka upozorňuje na nebezpečenstvá, ktoré hrozia.

„Videli sme strechu, plechy sa môžu odtrhnúť a vietor ich odnesie aj stovky metrov. Predsa len, vo výške 35 metrov je úplne iná situácia,“ poznamenal Raszka. „Operátor stroja Jarda Nemec má extrémne skúsenosti, no budova je takom v zlom stave, že aj jeho úsudok môže byť chybný. On bude ten, ktorý určí, ktorý prvok sa má odstrániť. Ak má niekto návrh, ako to urobiť lepšie, nech príde a poradí,“ vysvetlil s tým, že búrať sa bude postupne, kúsok po kúsku.

Stav bytovky robí starosti aj statikovi Jozefovi Polákovi. Podľa najnovších informácií výbuch a tlaková vlna išli od spodných poschodí, od výťahovej šachty a schodiska. „Nevieme, aké deformácie tam tlaková vlna narobila. Počas búrania na horných poschodiach môže dôjsť k nekontrolova­teľnému uvoľneniu panelov, ktoré sú poposúvané,“ varuje Polák. S najväčšou pravdepodobnosťou pôjde dolu celý panelák, pretože ak budú padať panely, môžu zničiť aj nižšie podlažia.

VIDEO: Statik Jozef Polák hovorí o rizikách búrania paneláku na Mukačevskej 7 v Prešove.