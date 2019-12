O celom prešovskom paneláku ešte nie je rozhodnuté

VIDEO: Stroj s ramenom dlhým 68 metrov demoluje vrchné podložia 12-poschodového paneláku v Prešove, ktoré zničil výbuch plynu a požiar.

„Strašné je sa na niečo také pozerať. Ešte som nikdy niečo podobné nevidel, je to smutný pohľad,“ pokrčil ramenami Prešovčan Peter. Desiatky ľudí sa prišli pozrieť, ako dom, v ktorom zahynulo sedem ľudí a ôsma osoba je nezvestná, demolujú.

Prioritou je zdemolovanie štyroch najvyšších podlaží 12-poschodového paneláka. Z bytovky oproti zo strechy sleduje prácu mechanizmu statik, ktorý komunikuje s odborníkmi a riešia spôsob búrania.

„Pracovníci špecializovanej stavebnej firmy sa rozhodli prijať viacero bezpečnostných opatrení, pretože chcú eliminovať akékoľvek riziká súvisiace s odstraňovaním jednotlivých častí bytovky. V spolupráci so statikmi vytýčili bezpečnostné zóny, do ktorých počas asanačných prác nebudú mať prístup žiadni ľudia,“ vysvetlil hovorca prešovskej radnice Vladimír Tomek. Obyvatelia z okolitých domov sa mohli vrátiť do svojich bytov až po 17. hodine, keď už pre tmu nemôže stroj pracovať. V ďalších panelákoch zasa platí počas búrania zákaz vychádzania na balkóny.

„Rozhodla som sa ísť k známej, je to predsa len pohodlnejšie. Musíme rešpektovať túto požiadavku, určite je na to dôvod,“ poznamenala pani Helena, ktorá dúfa, že do vianočných sviatkov už panelák, ktorý zničil výbuch plynu 6. decembra, nebude strašiakom. „Ťažko sa mi na to pozerá, ľúto mi je tých, ktorí prišli o životy,“ doplnila pani Helena.

Počas asanačných prác sú v pohotovosti záchranári a pracovníci elektrární aj plynární. Technický riaditeľ búracej firmy Cannoneer Jiří Raszka ešte cez víkend upozorňoval, že počas demolácie môžu nastať nepredstaviteľné situácie. „Akékoľvek odstránenie nosného alebo podporného prvku môže prekvapiť. Pretože niektorá časť môže podopierať alebo zabraňovať zrúteniu, a keď ju odstránime, môže dôjsť k zosunu celej konštrukcie,“ konštatoval Raszka.

Zatiaľ ešte stále nie je jasné, či zbúrajú celú bytovku, ktorú výbuch zničil, alebo len jej najvyššie poschodia. Podľa statika Jozefa Poláka je stav paneláka vážny. „Počas búrania na horných poschodiach, kde je to uvoľnené, môže dôjsť k nekontrolova­teľnému uvoľneniu panelov, ktoré sú poposúvané,“ podotkol Polák. Konštatoval, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa zbúra celý panelák, pretože ak budú padať panely, môžu zničiť aj nižšie podlažia.

Do Prešova prišla v pondelok aj prezidentka Zuzana Čaputová. Stretla sa s vedením mesta, ale aj s niektorými obyvateľmi vybuchnutého paneláka, ako aj s hasičmi. Podľa jej slov Slovensko ukázalo obrovskú vlnu solidarity, objem finančnej, ale aj materiálnej pomoci ju milo prekvapil. „Je to veľmi dobrý symbol a znak toho, že ľudia na Slovensku sú prajní, dokážu sa zmobilizovať a byť súcitní, keď sa stane tragédia,“ povedala Čaputová podľa agentúry TASR.

Prešov, ku ktorému sa neskôr pridali aj ďalšie slovenské mestá, zruší novoročný ohňostroj. V pondelok radnica informovala, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu ruší aj plánovaný silvestrovský program 31. decembra.

Doteraz sa pre obyvateľov postihnutej bytovky vyzbieralo vyše troch miliónov eur, zbierka trvá až do konca januára 2020.

VIDEO: Takto sa búra prešovský panelák zničený výbuchom a požiarom.