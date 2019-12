Tichý protest pred školou zavraždeného Tomáša

VIDEO: Rodičia 16-ročného Tomáša sa búria. Nepáči sa im záruka, ktorú škola ponúkla za Juditu.

Riaditeľka a traja pedagógovia školy adresovali prokurátorovi a sudcovi záruku, ktorú máme k dispozícii, ešte v lete. „Na základe našich doterajších skúseností s Juditou, poznajúc jej povahu a správanie sa v kolektíve, sme presvedčení, že po prepustení z vyšetrovacej väzby sa nedopustí priestupku alebo páchania trestnej činnosti,“ uviedli v liste. „Napriek predčasnému ukončeniu ročníka v uplynulom školskom roku prospela veľmi dobre a bola jej udelená pochvala riaditeľkou školy za reprezentáciu v súťažiach v anglickom jazyku. V kolektíve bola obľúbená, vždy pôsobila zmierlivo a ústretovo,“ píše sa v liste.

Tento list nahneval bývalého študenta Eduarda Žanonyho, ktorý pred budovou Gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline zorganizoval tichý protest. „Je proti tzv. elitnej škole, ktorá podporuje vrahyňu nevinného chlapca. Postoj jej vedenia a niektorých pedagógov je nehorázny,“ hovorí Žanony. Podľa neho by bolo slušné, keby sa hlavní aktéri Tomášovej rodine ospravedlnili. Na proteste nechýbala ani Tomášova najužšia rodina. Otec sa zo synovej smrti doteraz nespamätal.

„Bol to výnimočný chlapec, ktorý miloval život, hory, turistiku. Mal veľa záujmov. Každý ho poznal ako veľkého dobráčiska a práve na to doplatil, keď stretol osobu, ktorá mu zobrala život,“ vravel chvejúcim sa hlasom. Zaráža ho, že niektorí učitelia sa za Juditu zaručili. „Voči Tomáškovi, ktorý bol tiež ich študent, je to neférové,“ mieni nešťastný otec.

Tomášov otec a Eduard Žanony na pondelňajšom tichom proteste. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Hovorkyňa žilinskej župy Martina Remencová vysvetlila, že im bola doručená sťažnosť advokátskej kancelárie, ktorá zastupuje rodinu zavraždeného študenta. Súvisí s postupom pedagógov gymnázia, ktorí ponúkli záruku za Juditu. „Žilinský samosprávny kraj zriadil na prešetrenie sťažnosti komisiu. Zatiaľ tento proces nie je ukončený,“ uviedla Remencová. Župa ako zriaďovateľ podľa nej nebola informovaná o tom, že štyria učitelia prevzali záruku za obvinenú študentku. „Napriek tomu tak urobili pod hlavičkou školy a zriaďovateľa, s čím nemôžeme súhlasiť a dištancujeme sa od tohto postupu,“ tvrdí hovorkyňa.

Riaditeľka Jana Zrníková už pred časom reagovala, že Judita je stále ich študentkou, pričom platí prezumpcia neviny. K aktuálnemu protestu a udalostiam okolo neho sa vyjadriť odmietla. Napriek tomu, že bola v práci, stretnúť sa s nami pred školou alebo v jej priestoroch, nechcela.

Advokátka Lenka Maďarová, ktorá sa špecializuje na trestné právo, vysvetľuje, že záruka je štandardný inštitút na obhajobu obvineného. V prípade mladistvých ručia za svoje deti väčšinou rodičia s tým, že syna či dcéru budú mať nonstop pod dozorom. Zároveň dohliadnu, aby sa ich potomok zúčastňoval všetkých úkonov. „Ide o vyhlásenie, ktoré môžu urobiť tiež akékoľvek dôveryhodné organizácie či subjekty. Tie za to preberajú zodpovednosť, ktorá sa už potom netýka advokáta ani obvineného. Je vyslovene na súde, či záruku prijme, alebo nie,“ objasnila advokátka.

Ak by sa Judita dostala na slobodu a vrátila sa medzi spolužiakov, podľa klinickej psychologičky Magdalény Krasulovej by to jej rovesníci vnímali s veľkými obavami a neistotou. „Hovorí sa, že ak niekto zaútočí na človeka raz, môže aj druhýkrát. U niekoho, kto spácha skutok takým brutálnym spôsobom, nemožno predvídať jeho ďalšie správanie,“ povedala psychologička. To, že za Juditu boli ochotní ručiť jej učitelia, však vníma ako pozitívne gesto. „Zrejme to urobili na základe osobného poznania. Chcú byť nápomocní, ale je na súde, ktorý zváži všetky okolnosti a rozhodne, ako je to najlepšie pre jednotlivca aj celú spoločnosť,“ uzavrela.