Židovský cintorín v Námestove zneuctili vandali

Páchateľ alebo páchatelia zničili najmenej 75 pomníkov, náhrobných dosiek a zariadenie pohrebiska. „Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie vo veci prečinu hanobenia miesta posledného odpočinku. V súčasnosti nie je možné poskytnúť viac informácií z dôvodu vykonávania procesných úkonov,“ informovali policajti.

Prednosta Mestského úradu v Námestove Dušan Jendrašík vysvetlil, že aktuálne zdevastovaný židovský cintorín sa nachádza na brehu Oravskej priehrady. „Ide o pietne miesto, ktoré by sme si mali všetci ctiť,“ upozornil prednosta. Pohoršení sú o to viac, že k tomu došlo práve v predvianočnom období. „Nechápeme, že niekto je schopný takto zneuctiť ľudí, ktorí sa už nemôžu brániť,“ povedal Jendrašík. Doplnil, že ide o miesto, na ktoré chodia spomínať na svojich predkov ľudia z celého sveta – od Izraela až po Švajčiarsko.

O obnovu dotknutého cintorína sa od roku 2010 stará Karol Kurtulík z občianskeho združenia Pamätaj. To, že na ňom niekto vyčíňal, zistil v pondelok. „Okrem iného je to skaza našej dlhodobej práce. S partiou ľudí rovnakého zmýšľania sa roky snažíme dostať toto miesto z periférie. Celé bolo zarastené a s pomocou mojich priateľov – projektantov, architektov či geodetov sa zo židovského cintorína stala jedna z historických pamiatok Námestova,“ hovorí Kurtulík. Pokračoval, že postupne opravili pomníky, urobili pamätník obetiam holokaustu a náznakové oplotenia. „A teraz prišlo toto. Netuším, kto za tým môže byť, no zrejme ide o obyčajný vandalizmus,“ myslí si.

Aktivista objasnil, že cintorín zo začiatku 18. storočia je voľne prístupný, takže dostať sa naň môže ktokoľvek. „Židovské obyvateľstvo sa sem začalo sťahovať z Česka a Poľska za čias Márie Terézie, ktorá vtedy udelila Oravskej župe regálne práva. V súčasnosti tu už žiadny židovský obyvateľ nie je. Posledných 74 osôb odtiaľto deportovali v rokoch 1942 a 1943 do koncentračných táborov. Pripomína ich už len monument, ktorý som dal urobiť,“ uzavrel Kurtulík.