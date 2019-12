Z paneláku zostal už len skelet s piatimi poschodiami

VIDEO: Prešovský panelák je takmer zrovnaný so zemou

Rameno so špeciálnymi nožnicami páralo skelet aj vnútro domu. Z paneláka na Mukačevskej ulici 7 padali kusy nábytku, chladničky, knihy, oblečenie, obrazy… „Od obyvateľov sme mali požiadavky, že si len do igelitovej tašky chceli zobrať osobné veci, doklady, ale, žiaľ, do tej bytovky sa nedalo vstúpiť. Aj v jej okolí bol zakázaný pohyb, nieto, aby niekto išiel dovnútra," povedala prešovská primátorka Andrea Turčanová.

„V čo najkratšom čase zabezpečíme odvoz a uskladnenie sutín. Postup koordinujeme s firmou, ktorá bude sutiny vyvážať, Odborom starostlivosti o životné prostredie na okresnom úrade a políciou," doplnil Vladimír Tomek, hovorca mesta.

Po skončení prác by sa mali do svojich bytov dostať aj obyvatelia vchodu na Mukačevskej ulici 9, ktorá je oproti zničenému paneláku. Ich návrat bol totiž dosiaľ riskantný.

Do ďalších domov sa už začal vracať život a ako prvé opravujú okná, ktoré rozbila tlaková vlna po výbuchu plynu v piatok 6. decembra.

„Od stredy päť pracovných tímov z certifikovanej spoločnosti začalo s výmenou okien na Mukačevskej ulici. Tieto práce budú hradené z poistky bytových domov. Zasklievanie približne 140 okien bude pokračovať aj počas ďalších dní, aby sa práce stihli najneskôr do Vianoc,“ podotkol Tomek.

Pôvodne sa rátalo, že bytovka zničená výbuchom plynu a následným požiarom zostane stáť. V utorok však krízový štáb rozhodol, že aj najnižšie poschodia predstavujú z hľadiska narušenej statiky potenciálne nebezpečenstvo.

„Poškodené boli aj nižšie poschodia, sú plné sute a rôznych materiálov, ktoré padali z vyšších poschodí. Dnes vieme, že musí ísť preč celá bytovka," dodala Turčanová.

Výbuch plynu a následný požiar v 12-poschodovej bytovky neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je naďalej nezvestná.