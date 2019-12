Vallo si myslí, že prvá etapa obnovy karloveskej radiály bola urobená kvalitne

V Bratislave spustili vo štvrtok premávku električiek po časti zmodernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiály. Električky jazdia zatiaľ iba po obratisko Kútiky v Karlovej Vsi. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo vyhlásil, že sa v rámci dokončenej I. etapy modernizácie trate nemá mesto za čo hanbiť. "Myslím si, že je to urobené v dobrej kvalite," povedal na štvrtkovom tlačovom brífingu.

„Prvé reakcie od ľudí máme, že je električka tichšia. To bola jedna zo základných vecí, ktoré sme chceli dosiahnuť,“ skonštatoval primátor s tým, že dobre sa cíti aj na nových električkových zastávkach. Počas doterajšej modernizácie trate boli vymenené koľajnice či trolejové vedenie. „Osadený bol nový mobiliár s USB portami na lavičkách. Väčšina trate bude pokrytá zeleným kobercom zo sukulentov, ktorý zníži hladinu hluku a zároveň bude tlmiť prehrievanie mesta,“ spresnil Vallo.

Električky po obratisko Kútiky mesto spustilo aj napriek viacerým komplikáciám. Cestujúci pritom mali prvou časťou zmodernizovanej trate jazdiť už niekoľko týždňov. Práce na rekonštrukcii električkovej trate však meškali a ich prvú etapu nestihli dokončiť ani v predĺženom termíne do konca októbra. Prvé zdržanie spôsobili podľa Valla objektívne prekážky, a to zle zakreslené inžinierske siete.

„Ďalšie zdržanie spôsobili problémy jedného z členov konzorcia, ktoré rekonštrukciu zabezpečuje, a ktoré budú riešené zmluvnou pokutou,“ podotkol. Za finálnym zdržaním spustenia električky do Karlovej Vsi bol však podľa vedenia hlavného mesta spor s majiteľmi pozemkov pod elektrickou stanicou meniarňou Dolné Krčace, pre ktorý nebolo skôr možné vykonať technické skúšky električky potrebné pre sprevádzkovanie trate. „Napokon sme pristúpili ku krajnému a provizórnemu riešeniu napájania trakčného vedenia z náhradného zdroja. V tomto režime je aj v súčasnosti električka do Karlovej Vsi spustená,“ uviedol Vallo s tým, že cestovanie električkou nie je nijako obmedzované. Spor však naďalej blokuje spustenie električkovej dopravy až do Dúbravky.

Po spustení električiek po obratisko Kútiky došlo vo štvrtok k zmene všetkých cestovných poriadkov a trás električiek.

Magistrát priznáva, že v rámci I. etapy budú ešte pokračovať niektoré dokončovacie práce. Na niektorých zastávkach totiž chýbajú časti kovového zábradlia, nie je kompletne vyznačené trvalé dopravné značenie a funkčná svetelná signalizácia. Dokončovať sa budú aj vegetačné úpravy a na zastávke Kútiky sa bude ešte pracovať na osadení výťahov. Lávka pre chodcov Nad lúčkami sa bude dokončovať na budúci rok.

Do piatka (20. 12.) má byť dokončená II. etapa modernizácie trate, od obratiska v Karlovej Vsi po Damborského. S prácami by sa malo následne pokračovať až začiatkom mája 2020. Modernizovať sa má najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela po Molecovu. Práce tam majú trvať do jesene 2020.

Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Zhotoviteľom prác je konzorcium firiem DK Radiála.