Slovak Lines spúšťa novú linku medzi Bratislavou a Hainburgom

Dôvodom vytvorenia novej linky je snaha dopravcu vyjsť v ústrety stovkám Slovákov, ktorí žijú v pohraničí a do Bratislavy dochádzajú za prácou a do škôl, keďže od nového roka Dopravný podnik Bratislava ruší pravidelnú linku č. 901 do Hainburgu. Informovala o tom hovorkyňa Slovak Lines Eva Vozárová.

Spoločnosť vypraví z Bratislavy do Hainburgu každý pracovný deň 11 spojov. Na novej komerčnej linke budú môcť cestujúci využiť všetky benefity, ktoré Slovak Lines svojim zákazníkom ponúka, ako je napríklad bezplatná wifi či pripravovaná možnosť platby kartou priamo v autobuse. O prevzatie linky medzi Bratislavou a Hainburgom požiadala spoločnosť Slovak Lines bratislavský magistrát. „Som rád, že linka medzi Hainburgom a Bratislavou zostane zachovaná. Tiež vítam, že Slovak Lines bude reagovať na požiadavky obyvateľov," povedal starosta Hainburgu Helmut Schmid.

Okrem autobusovej stanice Mlynské Nivy má nová linka v rámci Bratislavy zastavovať v termináli Most SNP alebo na Einsteinovej ulici. Na rakúskej strane môžu cestujúci využiť dve zastávky v obci Wolfsthal, v samotnom Hainburgu môžu nastúpiť na piatich miestach. „Spoločnosť Slovak Lines teší, že prispela k tomu, aby autobusové spojenie medzi Bratislavou a Hainburgom zostalo zachované. Túto autobusovú linku vnímame ako prirodzené doplnenie našej ponuky autobusových spojení Slovenska s Rakúskom,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Pavol Labant.

Prvá ranná linka pôjde z Bratislavy už o 5:00 a prvý spoj z Hainburgu o 5:35 hod. Posledný spoj z Bratislavy je naplánovaný krátko po ôsmej hodine večer a naopak z Hainburgu pred deviatou večer. „Prevádzku linky a jej využitie budeme podrobne analyzovať a v krátkom čase vieme prispôsobiť cestovný poriadok pre spokojnosť čo najväčšieho počtu cestujúcich,“ dodal Pavol Labant.

Trasa dlhá 23 kilometrov má spolu s desiatimi zastávkami trvať autobusom 32 minút. „Linka bude prevádzkovaná v komerčnom režime, nebude teda finančne dotovaná žiadnym partnerom zo štátnej ani verejnej správy. Výška cestovného odzrkadľuje reálne náklady na prevádzku linky. Pre pravidelných cestujúcich sme pripravili zvýhodnené ponuky, a to vo forme týždenných a mesačných lístkov, ktoré pribudnú neskôr,“ dodal Pavol Labant.