Politici sa vybrali do osád

Starostom Richnavy je už piaty rok Ivan Dunka, ktorý žil takisto v osade. V roku 2014 vyhral o dva hlasy a ľuďom sľuboval zlepšenie neutešenej situácie. V stredu napadli Máriu Č. štyria výrastkovia vo veku 11 až 14 rokov. Dunka sa na druhý deň zatajoval, neskôr pre Pravdu v telefonickom rozhovore povedal, že ho prepadnutie ženy mrzí a ľutuje ju a treba viac členov občianskych hliadok. Oslovili sme ho aj v piatok, no na naše otázky neodpovedal.

V obecnom zastupiteľstve sú deviati poslanci, z toho piati Rómovia. Ich telefonické kontakty na webovej stránke obce chýbajú. Keď sme sa ich snažili skontaktovať v ich domovoch, dostali sme odpovede, že sú na nákupoch.

V piatok popoludní prišli do Richnavy zástupcovia z koalície PS/Spolu. Zašli aj do osady. „Pozemky nie sú naše, nemôžeme teda nič robiť. Máme tu iba dve studne a niekedy ženy musia stáť v rade, aby načerpali vodu. Ťažko sa tu perie, potom sú deti špinavé, a také chodia do školy. Kontajner na smeti máme iba pod kopcom, pretože hore by sa smetiari ani nedostali,“ prekrikovali sa medzi sebou.

Navyše časť osady patrí do Richnavy, ale časť pod susednú obec Kluknava. Všetci jej obyvatelia však majú trvalý pobyt práve v Richnave. Na otázku, či by si vedeli kúpiť pozemky, ak by takú možnosť mali, iba krčia plecami.

Osadníci hovoria, že pracovať vedia, niektorí chodia aj do zahraničia, ale nie každý si to môže dovoliť. „Odkiaľ by som zobral peniaze na cestu a ubytovanie? A tu v okolí ma kto zoberie do práce, keď ani pre bielych nie je robota?“ pýta sa Dezider, ktorý má podobne ako väčšina obyvateľov trvalé bydlisko na obecnom úrade, pretože chatrče nemajú žiadne popisné čísla.

Stanislav Šariška je jedným z dvanástich členov miestnej občianskej poriadkovej služby. Tvrdí, že za to, čo urobili štyria chlapci, netreba viniť celú osadu. „Nič sa tu pre ľudí neurobilo. Nedostane sa sem poriadne ani sanitka alebo hasiči. Boli tu aj v minulosti politici, pozreli sa a odišli,“ krčí plecami Šariška.

Ľudia v osade si kúria drevom pozbieraným z okolitých lesov, ale aj iným tuhým palivom, čo môže byť čokoľvek, napríklad aj plastové fľaše. Komíny trčia z prebúraných stien. Vlani v osade zhorela chatrč a požiar si vyžiadal päť obetí, matku a štyri deti.

Pohľad z druhej strany

Minoritní obyvatelia veľmi o problémoch hovoriť nechcú, majú strach. Ak, tak len pod podmienkou, že nebude uvedené celé ch meno alebo chcú zostať v anonymite.

„A čo mladé zutekalo, a to staré nevládalo,“ hovorí smutne pani Jana. Naráža na fakt, že z dediny postupne odchádzajú mladí ľudia. „Kvôli práci, ale aj práve kvôli tomu, že sa tu necítia bezpečne a nechcú tu vychovávať deti,“ dodala.

Peter je živnostník a pracuje v neďalekých Krompachoch. „Nezastavia ich ani psy na dvore. Minule som počul, ako mi chodia po dvore. Nebolo mi jedno, len som zasvietil svetlo a ušli. V záhrade nemôžem nič nechať, všetko musím mať zamknuté,“ konštatoval smutný fakt. Richnavu, ako mnoho okolitých obcí, podľa neho ťaží aj nedostatok práce. „Predtým v Krompachoch boli Kovohuty, prišiel, no aj odišiel Panasonic, kde pracovalo šesťsto ľudí, a nové firmy neprichádzajú,“ doplnil Peter.

Líder koalície PS/Spolu Michal Truban tvrdí, že sa prišli len porozprávať. „Boli sme si vypočuť ľudí v dedine, išli sme aj do osady. Nič nie je čierno-biele. Neprišli sme však nič sľubovať, len si vypočuť ľudí, ako sa im tu žije,“ dodal.

V sobotu popoludní majú prísť do Richnavy členovia a sympatizanti strany Mariana Kotlebu Ľudová strana Naše Slovensko. Už v piatok po obci jazdil automobil s ampliónom a pozýval na túto udalosť miestnych obyvateľov.

Kauza Važec

Po brutálnom hromadnom útoku osadníkov na Branislava Osiku vo Važci, ktorému spôsobili vážne zranenia, zvolala obec v stredu mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva. Prišiel naň aj Marian Kotleba s desiatkami svojich ľudí, sľubujúc, že problém s asociálmi vyriešia. Už predtým spozoroval v dedine ich auto starosta Milan Lištiak. „Hlásali, aby ľuďom nebola ľahostajná bezpečnosť obce,“ povedal Lištiak s tým, že v tamojšej osade žije zhruba 250 Rómov a ľudia sa ich boja. Preto plánujú zriadiť poriadkovú službu. S komunitou v osade podľa neho dlhodobo pracuje občianske združenie JEKH Drom. „Pomáha obci pri vykonávaní sociálnej práce. Dohliada napr. na deti, aby chodili do školy,“ vysvetlil.

Kotlebovci avizovali, že prípad budú ostro sledovať. Starosta reagoval, že zatiaľ to vníma neutrálne. Vyhrotenia situácie sa neobával, čo zdôvodnil aj posilnením hliadok. To, že na mieste nechýbali, potvrdili samotní policajti. „Dohliadali sme na pokojný priebeh mimoriadne zvolaného zastupiteľstva obce Važec. Naša prítomnosť zabránila narušovaniu verejného poriadku, rovnako tiež manipulácii a vyvolaniu emócií u občanov od prítomných zástupcov politickej strany,“ uviedli ešte v stredu večer.

Do Važca však prišiel v piatok aj exprezident a predseda strany Za ľudí Andrej Kiska. Spoločnosť mu robil starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký. „Nepotrebujeme dvesto ľudí, aby sme sa mohli porozprávať. Diskutovali sme so starostom, v škole s učiteľmi aj s Rómami v osade,“ napísal na sociálnej sieti. „To, čo sa tam stalo, treba odsúdiť, páchatelia musia byť potrestaní. Ale je to len následok,“ mieni. Zodpovednosť za to, v akom stave sú marginalizované komunity, má podľa neho vláda. „Žiaľ, táto problematika je na okraji jej záujmu už desaťročia,“ poznamenal.

