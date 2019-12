Bardejovské námestie upečené z perníka

„Z perníka sú aj pouličného lampy alebo stromček či hradby za samotnými domami. Návštevník sa ocitne priamo na námestí, i keď menšom. Všetko, čo sme použili, sa dá zjesť. A len ten, kto príde, má nádherný zážitok nielen pre oko, ale aj si ju vychutná čuchovými zmyslami. Celá miestnosť nádherne vonia,“ predstavil netradičnú výstavu Juraj Bochňa, riaditeľ Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove.

Výstava je vytvorená podľa skutočných obrázkov a podľa jednotlivých domov bardejovského námestia. „Chceli sme vzdať hold remeselníkom, ktorých sme v Bardejove kedysi mali. Ľudia, ktorí tu kedy žili a vystavali mesto, vedeli presne, čo robia. Nestavali veci podľa krásy, ale tak, aby boli účelné,“ podotkol Bochňa.

Na celej výstave pracovalo desať žien približne tri týždne. Perníkmi rozvoniavalo celé osvetové stredisko, keď sa pripravovali a piekli.

Na perníkovom námestí pracovalo desať pekárok počas troch týždňov. Autor: Robo Hakl, Pravda

„Keď som im povedal, že by sme mohli vytvoriť perníkový Bardejov, ani jedna z nich nepovedala nie. Okamžite sa zhostili tejto myšlienky a myslím, že vytvorili fantastické a jedinečné dielo,“ pochválil amatérske pekárky a cukrárky riaditeľ. Na vytvorenie miniatúry Radničného námestia z perníkov potrebovali viac ako dvadsať kilogramov múky a vyše sto vajec.

„Všetky ingrediencie sa pridávali podľa potreby. Každá jedna vec je vytvorená z niečoho, čo sa dá zjesť. Napríklad na bazilike sú rozpustené cukríky. Ako stuhli, vytvorili veľmi zaujímavú vitráž na oknách Baziliky svätého Egídia,“ prezradil Bochňa.

Najvoňavejšiu výstavu môžu návštevníci vidieť v priestoroch bardejovského Hornošarišského osvetového strediska. „Určite ich nezjeme, osobne by som na to nemal srdce,“ poznamenal riaditeľ Bochňa. Už pri príprave výstavy myslel aj na zvedavcov, ktorí by si chceli overiť, či sú domčeky naozaj vytvorené z perníka.

Na vytvorenie miniatúry Radničného námestia z perníkov potrebovali viac ako dvadsať kilogramov múky a vyše sto vajec. Autor: Robo Hakl, Pravda

„Napieklo sa aj do zásoby, takže pre taký prípad máme v dielni ľudových remesiel „náhradné diely“, aby sme mohli, ak by došlo k takejto situácii, poškodený domček alebo jeho časť nahradiť,“ doplnil Bochňa.

Radničné námestie mesta Bardejov tvorí centrálnu historickú mestskú zónu a je jedným z najkrajších na Slovensku. Tvorí ho obdĺžnikové námestie s rozlohou 260 × 80 metrov. Z troch strán je obkolesené radovou zástavbou typických úzkych meštianskych domov. Na severnej strane námestia je dominanta mesta – Bazilika minor sv. Egídia. Neopísateľnú atmosféru bardejovského námestia umocňuje jeho reprezentačná budova radnice zo 16. storočia, postavená v goticko-renesančnom štýle.