V Richnave si robia politické strany predvolebné mítingy

V piatok do Richnavy prišli politici z koalície PS/Spolu, v sobotu zasa extrémistickí Kotlebovci. Ich autá mali poznávacie značky z celého Slovenska.

Na ohlasované stretnutie prišlo asi dvesto osadníkov. Od rečníkov si držali 70-metrový odstup, pred nimi stáli muži zo súkromnej bezpečnostnej služby. Jej členovia nechceli odpovedať na žiadnu otázku. V pohotovosti bola aj polícia, ktorá sa sústredila v okolitých uličkách.

K roztržkám alebo fyzickým potýčkam teda nedošlo.

Richnavčanom, minorite a majorite, sa prihováral Milan Mazurek, ktorého súd uznal vinným z hanobenia rasy, nároka a vierovyznania. Vyhlásil, že sa pred mítingom stretol v krompašskej nemocnici s šesťdesiatročnou Máriou Č. Tú v stredu večer napadli štyria výrastkovia z osady. Zhodili z mosta a okradli. Jedného z nich vyšetrovateľ stíha väzobne. Žena j v stabilizovanom stave, má prasknutú lebku, zlomené rebro, natrhnutú pečeň a čaká ju ešte operácia.

Do obce sa vrátili aj progresívci, v rukách mali transparenty. Mazurek okamžite reagoval narážkami na drogovú minulosť ich lídra.

Zhromaždenie trvalo necelú hodinu. Domáci odchádzali zo stretnutia spokojní. „Aspoň niekto si nás všimne a zaujíma sa o naše problémy,“ zhodli sa viacerí. Osadník Jozef Gabčo si myslí, že takto sa veci neriešia, no s niektorými slovami súhlasil. „Nebolo tam povedané nič zlé. Ale je to predvolebná kampaň,“ konštatoval Gabčo, podľa ktorého nebol dôvod na obavy, že ľudia z osady vyprovokujú nejakú roztržku. „Nebol na to dôvod, nič nehrozilo,“ doplnil Gabčo.