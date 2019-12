Po silnom vetre je ešte bez prúdu 1000 odberných miest, najmä v okrese Brezno

„Stále riešime v prvom rade výpadky na úrovni vysokého napätia, lokálne výpadky na nízkom napätí musia počkať do zajtra,“ uviedol Gejdoš. „Platí, že najviac práce máme na južnej strane Chopku a v oblasti Brezna, Podbrezovej a v okolitých obciach. V Heľpe a Polomke by sme mali obnoviť dodávku elektriny ešte dnes. Do zajtra budú musieť ale počkať niektorí obyvatelia Bacúcha, Krpáčova, Tálov, Jarabej, Nemeckej a Pohronského Bukovca. Ide o zložitejšie prípady, kde máme potrhané vodiče a poškodené stĺpy,“ priblížil ďalej.

V Mýte pod Ďumbierom, Bystrej a Hornej Lehote sa podradilo obnoviť dodávku elektriny vďaka prepojeniu zo severnej strany Nízkych Tatier. „Momentálne je ťažké povedať koľko domácností zostane bez prúdu do zajtra. Situáciu komplikuje hlavne rozmočený a neprístupný terén,“ pripomenul.

SSD aktuálne sťahuje do práce okrem pracovníkov údržby aj montážnikov, aby pomohli odstrániť poruchy čo najskôr. „Mnohí budú musieť kvôli tomu prerušiť vianočnú dovolenku. Vyhliadky sú našťastie optimistické, počasie sa má zlepšiť, takže výpadky by nemali pribúdať,“ dodal hovorca SSD.