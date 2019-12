Kiskova návšteva Važca miestnych podráždila

Tri týždne po hromadnom útoku osadníkov na Branislava Osiku vo Važci je v obci pokoj. Nonstop tam hliadkujú policajti, no stále vídať aj kotlebovcov. Záujem o túto podtatranskú dedinu nečakane prejavil aj exprezident a predseda strany Za ľudí Andrej Kiska. Jeho návšteva však mnohých miestnych znechutila. „Načo to bolo dobré? Ako tým prispel k zlepšeniu situácie? Keď už bolo po všetkom, prišiel si sem naháňať politické body,“ reagovali viacerí.

Važec má vyše dvetisíc obyvateľov, z toho v osade býva zhruba 250 Rómov. Práve tí nedávno vyvolali veľké emócie, keď minimálne desaťčlenná skupina napadla miestneho obyvateľa Branislava Osiku. Terčom ich útoku sa stal po incidente, ktorý sa odohral medzi jeho osemročnou dcérou a štyrmi chlapcami z osady. Svoju zlosť si na mužovi vybila celá tlupa po tom, čo si jeden z chlapcov nešťastne udrel hlavu o telekomunikač­ný stĺp.

Po brutálnej bitke zostal Osika niekoľko sekúnd v bezvedomí a utrpel vážne zranenia – mal otras mozgu, narazené zuby, rozťaté pery, silné bolesti hlavy, krvácal mu nos a pískalo v uchu. Bezpečne sa necítil ani niekoľko dní po útoku, no zdá sa, že situácia sa teraz zmenila. Tvrdia to aj miestni. „Od toho incidentu máme pokoj. Policajti u nás denne hliadkujú, ale vídať aj kotlebovcov. Predtým sa osadníci zvykli zhromažďovať na miestnom trhovisku, kde spolu popíjali a fajčili. Teraz tam ale vôbec nechodia, celkovo sa nejako stiahli,“ povedala staršia pani, ktorá nechcela byť menovaná.

„Dokonca ich deti nechodievali po dedine ani koledovať, čo po iné roky počas Vianoc robievali. Aj u mňa sa vždy zastavili, prichádzali v skupinkách, a teraz nič,“ podotkla. Na to, že po konflikte sa o Važec začali zaujímať politici, má svoj názor. „Návšteva Kisku bola obyčajná trápnosť. Postavil sa na most a začal rozprávať, aby sa ľudia nebáli. Potom išiel do osady a tamojších ubezpečoval, že sa im nič nestane,“ opísala exprezidentovu iniciatívu. Podobne vo Važci reagovali viacerí. „Kiska prišiel pomôcť akurát tak sebe, nikomu inému,“ uškŕňali sa. Starosta obce Milan Lištiak v týchto dňoch čerpá dovolenku. Branislav Osika však potvrdil, že situácia sa v dedine upokojila. „Policajné hliadky sú dvadsaťštyri hodín denne. Momentálne sa cítim bezpečne, ustalo aj vyhrážanie. Zdravotný stav sa mi zlepšuje, psychicky je to ale horšie,“ hovorí s tým, že podobne je na tom aj jeho dcéra, ktorú hneď po incidente dali preložiť na inú školu. „Máme s ňou dohodnutý termín u psychológa,“ podotkol Osika.

Kiskovu návštevu vníma negatívne. „Prišiel si sem vypočuť len jednu stranu, o mňa neprejavil žiadny záujem. Nestretol sa so mnou ani nezavolal, nič. Môže sa hanbiť, robil si tu len predvolebnú kampaň. Sklamal ma na celej čiare ako človek aj ako politik,“ dodal rozhorčene. Policajtov sme v dedine stretli aj my. Autom pomaly prechádzali až k osade. Keď sme sa v sprievode policajtov priblížili k osade, postupne zo svojich príbytkov povychádzali niekoľkí ľudia. „Nechápem, prečo je o nás stále taký záujem. Nič zlé nerobíme, hliadky nás pravidelne kontrolujú,“ prihovoril sa starší muž. „Kotlebovcov sa nebojíme, ale nemajú tu čo robiť. Veď sú tu nonstop policajti a oni sú zákon, nie nejaký Kotleba,“ uzavrel.

Po hromadnej bitke vo Važci polícia obvinila z prečinu výtržníctva a ublíženia na zdraví spáchaných formou spolupáchateľstva osem mužov vo veku od 19 do 45 rokov. Z nebezpečného vyhrážania obvinili tiež dve ženy vo veku 26 a 51 rokov. Identifikovali ich na základe videa, ktoré počas útoku urobila suseda napadnutého.