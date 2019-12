V Martine zúfalo chýbajú endokrinológovia

Je ich málo. Na dverách dvoch endokrinologických ambulancií v Martine sú oznamy, že v súčasnosti nie je možné spĺňať požiadavky nových pacientov a ďalších už neobjednávajú. Lekári zároveň prosia o ohľaduplnosť voči personálu pripomínajúc, že ten za to zodpovednosť nenesie. O akútne stavy sa však postarajú. Verejnosť však nedávno pobúril prípad 90-ročnej panej, ktorá potrebovala lieky, no termín vyšetrenia dostala až na máj 2021.

Príbeh tejto pacientky zverejnila na sociálnych sieťach kolegyňa jej dcéry. „Endokrinológ, ku ktorému chodievala so svojou mamou raz ročne, odišiel pracovať inde. Z okolia sa dozvedela, že zdravotné karty sú u niekoho v Žiline. Novovzniknutá ambulancia v Martine začala ordinovať v novembri. Keď sa tam kolegyni konečne podarilo dovolať, sestrička ju objednala na 27. mája 2021,“ uviedla zhrozene. Ďaleký termín vraj dostala napriek upozorneniu, že jej mama má už 90 rokov. „Obvodná lekárka potrebuje na predpis endokrinologických liekov vyšetrenie staré najviac pol roka. Tak čo teraz? Má dúfať, že sa v zdraví dožijú mája 2021? Fakt zúfalé,“ uzavrela rozhorčená žena.

Pravdu kontaktovala čitateľka, ktorá nám kritickú situáciu potvrdila. „Nie je to žart, ale krutý fakt,“ upozornila pani Želmíra. „Endokrinológ v Martine má už objednávkami pacientov naplnený celý nastávajúci rok, viac nových neberie,“ povedala. Na jej podnet sme si to išli overiť osobne.

Chýbajú traja lekári

Hneď po vstupe do budovy, v ktorej od novembra ordinuje endokrinológ Michal Mokáň, sme si na recepcii všimli jeho oznam. „Vzhľadom na prekročenie kapacity našej ambulancie ďalších pacientov neobjednávame,“ píše v ňom. Zároveň odporúča, aby sa bývalí pacienti jeho predchodcu obrátili na presťahovanú ambulanciu do Žiliny. Nechýba pri tom jej adresa. Ako ďalšiu alternatívu uviedol Národný endokrinologický ústav v Ľubochni s tým, že akútne stavy riešia v ambulancii Univerzitnej nemocnice v Martine.

Mokáň vysvetľuje, že v meste sú momentálne traja endokrinológovia, no jeden z nich je aj diabetológom. Druhý, spolu s ním, pôsobí tiež v nemocnici na I. internej klinike. Pripomenul, že okrem konziliárnej činnosti pre celú nemocnicu majú obidvaja na starosti tamojšiu ambulanciu a on k tomu svoju v meste. „Vzhľadom na situáciu máme k dispozícii termíny na rok 2021. Denne sa hlási obrovský počet pacientov, no keďže reálne tu absentujú traja endokrinológovia, ktorí by takýto spád dokázali pokryť, jednoducho nestačíme,“ tvrdí.

S kolegyňou z univerzitnej nemocnice sú vraj, po ich predchádzajúcom zhodnotení, v prípade akútnych stavov ochotní dispenzarizovať, no musí ísť o naozaj súrne vyšetrenia. „To pacienti sami väčšinou posúdiť nevedia,“ podotkol Mokáň. Celkovú situáciu zhodnotil ako náročnú a ťažko zvládnuteľnú. „Nie sme schopní obsiahnuť pacientov z dvoch ambulancií,“ zdôraznil. Reagoval tiež na prípad 90-ročnej pacientky. Ak by sa vraj jej dcéra dôkladne informovala, zistila by, že o akútne stavy je postarané. „Vek nie je dôvodom na akútny dispenzár. Je na endokrinológovi, či má takýto pacient dostať prednosť pred niekým, kto to skutočne potrebuje,“ doplnil.

Nastať môže aj bezvedomie

Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Martine Katarína Kapustová uviedla, že čakacia lehota na endokrinologické vyšetrenie u nich je približne tri mesiace. „Akútne stavy vieme operatívne vyšetriť v skrátenom čase,“ potvrdila.

Hlavný lekár žilinskej župy Rastislav Zanovit situáciu v Martine pozná. Pacient má podľa neho ako prvého vyhľadať všeobecného lekára, ktorý je dostupný vždy. Ten musí rozhodnúť, či sa dá problém riešiť ambulantne, alebo formou hospitalizácie. „V druhom prípade má k dispozícii Národný endokrinologický ústav v Ľubochni, kam pacienta odošle na konzultáciu a určia mu tam termín hospitalizácie. Okrem toho majú Martinčania k dispozícii univerzitnú nemocnicu so špičkovými odborníkmi,“ poznamenal Zanovit.

Keď vraj všeobecný lekár vyhodnotí, že hospitalizácia potrebná nie je, urobí základné vyšetrenia. „Prípadne si doplní napríklad sonografiu štítnej žľazy, ktorú možno bežný obvoďák nerobí. Ak pacient vyžaduje urgentné vyšetrenie, zavolá spádovej endokrinologičke a dohodne individuálny termín, zvyčajne do štrnásť dní,“ opísal postup, ktorým sa ako obvodný lekár sám riadi. „Je to o vzťahoch. Všeobecný lekár by mal robiť práve ten filter a nezahlcovať špecializované ambulancie balastom,“ mieni Zanovit. Pripomenul, že tento rok vyčlenila žilinská župa 150-tisíc eur na stabilizáciu siete ambulantných poskytovateľov a v rámci toho práve v Martine pribudla endokrinologická ambulancia pre pacientov z Turca. „Na ťahu sú poisťovne, aby dali ambulanciám dostatočný finančný limit na uspokojenie potrieb regiónu,“ povedal.

Predseda výboru Slovenskej endokrinologickej spoločnosti Juraj Payer s ním súhlasí. Vraví, že ak má pacient problém včas sa objednať, má sa obrátiť na svoju zdravotnú poisťovňu. „Tam mu vysvetlia, ako má postupovať a určia, kto by ho mal vyšetriť. Celkovo majú tieto veci v kompetencii poisťovne a samosprávny kraj,“ objasnil. Ak vraj človek potrebuje lieky, ktoré mu nemá kto predpísať, môže to mať fatálne následky. „Je to individuálne. Závisí od toho, či má zníženú, alebo zvýšenú činnosť štítnej žľazy. Nastať môže aj bezvedomie,“ upozornil. V prípade chronického pacienta by však k tomu dôjsť nemalo. „Na základe odporučenia môže recept predpisovať aj všeobecný lekár,“ povedal.