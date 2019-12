Ohňostroj bude iba v Bratislave

Hlavné mesto aj tento rok pripravilo veľkolepú silvestrovskú zábavu, ktorá vyvrcholí polnočným ohňostrojom na Dunaji. Hovorca mesta Peter Bubla vysvetlil, že ak by zrušili ohňostroj, zvýšilo by sa riziko nekontrolovaného používania zábavnej pyrotechniky v rôznych častiach mesta. Svetelná inštalácia a odrátavanie budú na Námestí Ľudovíta Štúra v prevádzke od 20. hodiny približne do 2. hodiny po polnoci. Súčasťou silvestrovských osláv by mala byť aj párty na Hviezdoslavovom námestí, ktorú pripravuje mestská časť Staré Mesto.

V Trnave, Trenčíne a Nitre dlhodobo neplánovali mať ohňostroj. „Nechceme vítať nový rok stresom, ktorý pyrotechnika vyvoláva najmä u zvierat a citlivých osôb,“ vysvetlila hovorkyňa Trnavy Veronika Majtánová. V tomto meste bude alternatívou detský program, ktorý sa začne o 17. hodine diskotékou a vyvrcholí o 17.45 menším rodinným ohňostrojom. V Nitre sa silvestrovský program začne hodinu pred polnocou, skončí sa hodinu po polnoci. Hovorca nitrianskeho magistrátu Henrich Varga povedal, že Nitra sa pripojila k iniciatíve za pokojné sviatky bez petárd. S ekologickou myšlienkou sa pripája aj Trenčín, kde ohňostroj nebude pre klimatickú zmenu. O 22. hodine bude na Mierovom námestí v centre Trenčína DJ Luky, o 23. hodine Duchoňovci a po polnoci ich vystrieda opäť DJ Luky.

V Žiline chceli vyhovieť podnetom od občanov, ktorí mali záujem o ohňostroj, ale neskorá hodina im nevyhovovala. Tradičný novoročný ohňostroj sa preto uskutoční 1. januára o 17.30 na Námestí Andreja Hlinku. Iný program v súvislosti s príchodom nového roka mesto nepripravuje.

Košice sa tiež pripojili k solidarite s Prešovom a budú bez ohňostroja. Detský Silvester v Historickej radnici sa začne dopoludnia o 10. hodine, je však len asi pre tristo detí, ktoré svoju účasť vopred zahlásili. Program pre Košičanov sa o 20. hodine začne na Hlavnom námestí.

V Banskej Bystrici bývali dva ohňostroje – silvestrovský a novoročný. „Vzhľadom na prešovské tragické udalosti na Silvestra ohňostroj nebude,“ potvrdila hovorkyňa primátora mesta Dominika Mojžišová s tým, že sa nevzdali novoročného ohňostroja v stredu o 16. hodine, aby si ho mohli užiť aj rodiny s deťmi či seniori.

Pyrotechnici rátajú škody

Hromadné rušenie polnočných ohňostrojov na prelome rokov zasiahlo Slovenskú asociáciu pyrotechnických firiem. Tá momentálne ráta škody. Predseda asociácie Tibor Lančarič pre Pravdu vysvetlil, že na Slovensku zastrešujú dvadsaťpäť najväčších dovozcov a ohňostrojárov a ďalších malých predajcov.

„Niektorí vyrábajú vlastnú pyrotechniku v Dubnici nad Váhom, niektorí robia čisto ohňostroje, iní inštalujú dovážanú pyrotechniku. Všetci pracujú po celý rok,“ povedal Lančarič s tým, že tohtoročné vynechanie ohňostrojov môže pripraviť o prácu až stovku zamestnancov pyrotechnických firiem.

Začiatkom roka budú mať členovia asociácie stretnutie, aby vyčíslili škody, no momentálne už podľa Lančariča presiahli sumu stotisíc eur. Potvrdil, že táto situácia je výnimočná. „Máme obrovské finančné straty. Ohňostroje sú dlhoročnou tradíciou a ich zrušenie je škoda. Je to smutné,“ povedal s tým, že mestá väčšinou spolupracovali s osvedčenou firmou na pyrotechniku.

Nejde len o krajské mestá, ktoré zrušili ohňostroje, ale aj o ostatné menšie mestečká a dediny na Slovensku.

Každá firma má špeciálnych ľudí na odpaľovanie ohňostrojov, na donášku, aranžovanie… Lančarič je presvedčený, že pyrotechnika nie je taká škodlivá, ako to niektorí uvádzajú, čo podľa neho dokazujú aj špeciálne merania, ktorými skúmal Český hydrometeorologický ústav vplyv na ľudí, zvieratá a prírodu.