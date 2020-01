Muž z Trnavy s deviatimi promile zomrel v nemocnici

Informoval o tom spravodajský portál tvnoviny.sk s odvolaním na hovorkyňu trnavskej nemocnice Katarínu Tittelovú.

Policajti obvodného oddelenia v Trnave 34-ročného muža našli v sobotu po šiestej hodine ráno. Okamžite mu poskytli prvú pomoc a zavolali záchranárov, ktorí muža oživili a previezli do nemocnice. Napriek intenzívnej starostlivosti ale pacient v stredu nad ránom zomrel, uviedla hovorkyňa.

Muž pri sebe nemal žiadne doklady a do pondelka sa ani nikto nehlásil, že by bol nezvestný. Polícia preto na facebooku požiadala verejnosť o pomoc so zistením totožnosti dotyčného. To sa vďaka tomu rýchlo podarilo.

"To je možno nový slovenský rekord,“ reagoval pre Pravdu po zverejnení prípadu lekár a záchranár Vililam Dobiáš. Sám sa doposiaľ s človekom s takto vysokým promile alkoholu nestretol. "Najviac to bolo 6,7 promile,“ do­dal.