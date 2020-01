Po požiari motorestu v Bzinciach: Pomáhanie robí ľudí kultúrnejšími

Tri dni pred prelomom rokov vyhorel motorest v Bzinciach pod Javorinou v podstate do tla. Keď už chcel zlomiť palicu nad svojím podnikaním, ozvali sa mu pravidelní zákazníci. Prispeli peniazmi na transparentný účet, sľubujú však aj pomoc pri samotnej obnove. Podľa psychologičky Magdalény Krasulovej je to prejav vyspelej kultúrnej spoločnosti.

Tri dni pred prelomom rokov vyhorel motorest v Bzinciach pod Javorinou v podstate do tla. Keď už chcel zlomiť palicu nad svojím podnikaním, ozvali sa mu pravidelní zákazníci. Prispeli peniazmi na transparentný účet, sľubujú však aj pomoc pri samotnej obnove. Podľa psychologičky Magdalény Krasulovej je to prejav vyspelej kultúrnej spoločnosti.

V ten deň, 28. decembra, chystali niekoľko osláv. "Okolo dvanástej vypukol požiar. O tretej sme mali mať prvú oslavu, o piatej druhú a nahlásili sa aj chalani, ktorí jazdia na terénnych autách, tých malo prísť ešte osemnásť,“ opisuje 43-ročný Martin Rapák zo Senice. Motorest v Bzinciach si spolu s rodinou prenajímajú tretí rok. "Prišiel som domov, sadol som si a zazvonil mi telefón. Motorest horí, dozvedel som sa. Keď som prišiel o pol hodiny, všetko už bolo preč,“ hovorí s dôvetkom, že našťastie sa zamestnancom nič nestalo.

Vysvetľuje, že v tejto chvíli ani len netuší, čo bude ďalej. Keď už chcel skončiť s podnikaním, aby sa nemusel dívať na zničené miesto, ktoré bolo jeho živobytím, začali sa mu ozývať ľudia. "Mnohí mi podávajú pomocnú ruku, píšu, volajú, nečakal som niečo také. Naši zákazníci sa núkajú, že spravia elektrinu, vodu, kúrenie… Chcú organizovať brigády, priniesť pracovné ochranné pomôcky,“ pokračuje prekvapene Rapák. Hlavným iniciátorom je podľa neho zrejme muž, ktorému sa tiež v minulosti stalo niečo podobné a pomohli mu cudzí ľudia. "Posúva tú pomoc ďalej,“ myslí si Rapák.

"Je nám veľmi ľúto, vždy, keď sme mali cestu okolo, sme k vám zavítali. Cítili sme sa u vás veľmi príjemne, aj s vami osobne sme pokecali,“ píšu na sociálnej sieti na stránke motorestu zákazníci Roman a Jana. "Tiež prispejem na transparentný účet a prídem aj pomôcť,“ pridal sa ďalší zákazník.

Čo spôsobilo ničivý požiar, nie je v tejto chvíli jasné. Vylúčené však nie je ani úmyselné podpálenie. Požiar totiž vznikol v zadných priestoroch budovy, v ktorých nie je ani elektroinštalácia. "To miesto označil aj požiarnik, aj pes. Nie je tam nič, čo by mohlo spôsobiť vznietenie,“ vysvetľuje Rapák. S priateľkou každým dňom čakajú narodenie syna. "Máme spolu ešte dcérku, 20. decembra oslávila dva roky. Priateľka sem nechce ani prísť, nechce vidieť tú skazu,“ smutne si vzdychol Rapák.

"Solidarita alebo pocit spolupatričnosti sú vlastné ľuďom v kultúrne najvyspelejších krajinách. Je to bežný spôsob zmiernenia bolesti a následkov po takýchto udalostiach. Stalo sa to aj v Nitre po nehode autobusu a nákladného auta, kde ľudia tiež organizovali zbierku. Zvlášť výnimočné to bolo v Prešove po požiari paneláka,“ objasňuje psychologička Magdaléna Krasulová.

Hovorí, že vo svojej ambulancii za ostatných päť rokov pozoruje, že ľudia sú k sebe vnímavejší. "Pochopili, že nie vo všetkom sa dá spoliehať na spoločnosť a mnohokrát sa snažia aj individuálne prejaviť a zmierniť devastačné následky takýchto tragédií. Je to prejav vyspelej kultúrnej spoločnosti, pretože takýmto spôsobom sa dá dosť výrazne zmierniť akýkoľvek tragický následok,“ uzavrela Krasulová.