Smutný pohľad na torzo: Z prešovského paneláka zostalo len jedno poschodie

Prešovský panelák, ktorý v decembri doničil výbuch plynu a požiar, mizne pred očami. Zostalo už len prízemie, ktoré postupne rozoberajú ťažké stavebné mechanizmy. Pracujú pod dohľadom polície, ale aj vojakov, ktorých v piatok navštívil minister obrany Peter Gajdoš (SNS). Niektorých z nich, ktorí sa zapojili v prvé hodiny do záchranných prác, aj ocenil.

VIDEO: Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) prišiel do Prešove k zrúcanine paneláku na Mukačevskej 7, aby sa poďakoval vojakom, ktorí strážia sutiny domu.

Gajdoš poďakoval vojakom, ktorí iniciatívne išli na miesto tragédie, ktoré videli priamo z priestorov kasární a pomáhali hasičom pri odstraňovaní následkov. Ocenil trinásť príslušníkov ozbrojených síl, medzi nimi aj jednu žena.

Na miesto v prvých minútach vyrazila pohotovostná jednotka, bol tam aj vojenský policajt, strážmajster Ján Onďák. „Počuli sme to, bolo to na sociálnych sieťach. Aj keby sme neboli vyslaní, išli by sme tam aj osobne. Okamžite sme začali s riadením križovatiek a urobili prvotné opatrenia na zabezpečenie priestoru,“ povedal Onďák, podľa ktorého museli ísť bokom všetky emócie. „Bolo treba sa odosobniť,“ dodal.

Minister ocenil aj čatára Mareka Hudáka. „Bol tam chaos a panika. Postupovali sme podľa pokynov veliteľa a riešili potrebné veci,“ uviedol skromne Hudák.

Okolie paneláka je stále strážené a sutiny odvážajú nákladiaky na určené miesto, kde sa postupne pretrieďujú. Veci, ktoré sa nájdu, budú zaistené a uskladnené, aby ich bolo možné vrátiť majiteľom. Zostáva už odstrániť len prízemie zničenej bytovky, ťažké mechanizmy mali prestávku iba počas vianočných sviatkov a 1. januára.

VIDEO: Z paneláku na Mukačevskej 7 v Prešove zostalo už len torzo. Práce na odstraňovaní sutín pokračujú.

Na účte, ktorý zriadilo mesto Prešov na pomoc postihnutým občanom, je po sviatkoch 3,6 milióna eur. „Je to suma už po odrátaní prvých úhrad pre 36 poškodených obyvateľov z Mukačevskej ulice, kedy bolo prerozdelených viac ako 345-tisíc eur,“ vysvetlil Vladimír Tomek, hovorca prešovskej radnice.

Zničený panelák búral špeciálny demolačný stroj so 68 dlhým ramenom tri dni. Ešte stále je na Mukačevskej ulici, českí odborníci spoločnosti Cannoneer ho prídu rozoberať na budúci týždeň a odvezú ho späť do Českej republiky.

Mimoriadna situácia v Prešove potrvá, až kým nebudú ukončené záchranné práce a kým nepominú všetky okolnosti ohrozujúce život a zdravie občanov.

Výbuch plynu a následný požiar v 12-poschodovej bytovke na Mukačevskej ulici 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je naďalej nezvestná. Na mieste zasahovalo takmer 90 profesionálnych a 29 dobrovoľných hasičov s použitím 40 kusov hasičskej techniky.