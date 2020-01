V osadách nechcú ani politikov, ani samozvaných vojakov

Dobre fungujúce miestne občianske poriadkové služby (MOPS) či štipendijný program pre mladých Rómov, aby mohli pôsobiť vo väčšom počte v Policajnom zbore. To sú len niektoré výsledky rokovaní rómskych starostov so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Ábelom Ravaszom (Most-Híd). Stretli sa, aby predebatovali aj decembrové útoky vo Važci a v Richnave.

Zo 45 takýchto starostov prišli na stretnutie dve tretiny. Z rodinných dôvodov sa ospravedlnil Ivan Dunka, starosta Richnavy, kde v decembri Máriu Č. prepadli štyria maloletí z neďalekej osady. Pozvaný nebol starosta Važca Milan Lištiak, kde po brutálnom hromadnom útoku osadníkov Branislav Osika utrpel vážne zranenia. S tým sa chce Ravasz stretnúť neskôr, pretože v piatok išlo o stretnutie iba rómskych starostov, kde sa okrem nich zúčastnili sociálni pracovníci či krajský riaditeľ košickej polície Radoslav Fedor.

„Ľudia u nás sa chovajú slušne. Je to aj tým, že mnoho Rómov bolo alebo pracuje v Anglicku a prenášajú ten iný život do našej obce. Musia vzájomne spolupracovať MOPS, polícia, sociálni pracovníci či úrad práce. Je to mravčia robota, ale je to riešenie,“ povedal František Žiga zo spišskej obce Bystrany. Má 3 500 obyvateľov, z nich je približne 2 800 Rómov. Hostiteľ Gustav Pompa, starosta Toporca v Kežmarskom okrese, uviedol, že v obci žije vyše 1 900 obyvateľov, pričom približne 70 percent sú Rómovia. „Máme kamarátske vzťahy, výbornú spoluprácu. Sú aj konflikty, skôr ale medzi deťmi,“ uviedol Pompa. Podotkol, že oceňuje predškolskú dochádzku detí.

„Máme s tým dobré skúsenosti. Deti sú vnímavejšie, majú oveľa viac zručností ako predtým a začlenia sa rýchlo do kolektívu,“ poznamenal Pompa.

Splnomocnenca Ravasza mrzí, že posledné incidenty, ktoré prišli za sebou, sú zneužívané na zbieranie politických bodov viacerých strán.

„Aktivisti, starostovia či sociálni pracovníci prišli s praktickými návrhmi, ako by sa dali riešiť niektoré veci. Nedá sa to však zo dňa na deň a v každej obci to nemusí fungovať,“ zdôraznil Ravasz, ktorý sa chce čo najskôr stretnúť s ministerkou vnútra Denisou Sakovou či s policajným prezidentom Milanom Lučanským.

„Potrebujeme dobre fungujúce MOPS, ktoré momentálne pôsobia v 250 obciach. Sú však financované z projektov a na dobu určitú. Chceli by sme, aby to bola trvalá vec, nielen na chvíľu. Zároveň je potrebná väčšia súčinnosť s Policajným zborom,“ predstavil jedno z riešení Ravasz. Ďalším by mohol byť štipendijný program pre mladých Rómov, aby mohli pôsobiť vo väčšom počte v Policajnom zbore.

„Zároveň som vyčlenil 50-tisíc eur z dotačnej schémy na projekty, ktoré pomáhajú riešiť situáciu práve v niektorých dotknutých obciach,“ poznamenal Ravasz. Rómski starostovia pripravili aj deklaráciu, do ktorej sa môžu zapojiť aj ďalší primátori a starostovia, ktorí nechcú, aby v ich dedinách či mestách sa hrali na vojakov ľudia z občianskych združení. Týka sa výzvy polovojenskej organizácie Slovenská domobrana, ktorá organizuje hliadky v osadách. „Nikto ich nechce v osadách, nikto ich nevolal a stupňujú napätie,“ dodal Ravasz.

V Richnave v Gelnickom okrese žije približne tritisíc ľudí a z toho je 2 400 Rómov. Napätie v obci sa vystupňovalo, keď Máriu Č. prepadli štyria maloletí z osady. Na miesto prišli politici z koalície PS/Spolu aj Kotlebovci. Vo Važci, kde sa najmenej desiatka osadníkov pustila do Branislava Osiku, na mimoriadne zastupiteľstvo prišli Kotlebovci, nasledovala ich strana Za ľudí. Neskôr sa prostredníctvom sociálnych sietí prezentovali branci, ktorí mali prísť do týchto oblastí urobiť poriadok.

