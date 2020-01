Košice začali rok bez rozpočtu a žiadajú odpustenie dlhu

Mestskí poslanci v decembri prerušili rokovanie o rozpočte, dôvodom boli viaceré požiadavky a zmeny, ktoré ešte treba zapracovať. Primátor Polaček to nepovažuje za problém. Radnica ani neplánuje zvolať mimoriadne mestské zastupiteľstvo. „O rozpočte sa bude rokovať vo februári. Samotné rozpočtové provizórium nie je vec, ktorá by bola nezvyčajná," uviedol a dodal, že Košice boli v podobnej situácii niekoľkokrát.

Rozpočet je najdôležitejším dokumentom schvaľovaným zastupiteľstvom. Počas rozpočtového provizória má samospráva zákonom o rozpočtových pravidlách limitovanú výšku mesačných výdavkov na 1/12 celkových výdavkov predchádzajúce­ho roka.

„Znamená to aj negatívny signál vo vzťahu k bankám a peňažným inštitúciám, ktoré budú prísne sledovať, ako si mesto dokáže zabezpečiť finančnú stabilitu schválením nového rozpočtu. Zároveň tým, že je v provizóriu, má obmedzené výdavky. To súvisí s tým, že sa v tomto čase nemôže uchádzať o žiadne eurofondy a ani nemôže poskytovať dotácie napríklad na podporu športu, sociálnych a kultúrnych aktivít či pomoc seniorom,“ spresnil Michal Kaliňák, tajomník rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska.

Dlhy už boli odpustené aj v minulosti

Mesto chce Polaček dostať do lepšej kondície odpustením návratnej pôžičky od ministerstva financií. Opätovne o to požiadal premiéra Petra Pellegriniho (Smer). Keďže na prvý list spred mesiaca nedostal žiadnu reakciu, vycestoval v utorok do Bratislavy, kde žiadosť podal osobne na Úrade vlády. Odpustiť žiada 15,2 milióna eur, pričom Košice dostali 20-miliónový úver. V rokoch 2016 až 2019 uhradilo mesto splátky v celkovej výške 4,8 milióna eur. Zvyšok má byť uhradený do roku 2025.

Polaček argumentuje, že vláda vlani koncom novembra schválila odpustenie podobnej návratnej finančnej výpomoci aj Bratislave vo výške 10 miliónov eur. Vláda podľa neho podobne postupovala aj v roku 2014, keď odpustila mestu Žilina dlh vo výške 17,5 milióna eur. „Ak by nám vláda odpustila splácanie pôžičky po našich predchodcoch, bola by to veľká úľava pre celé mesto. Finančné prostriedky by sme použili na rozvoj infraštruktúry,“ uviedol Polaček. Mrzí ho, že Pellegrini ani po mesiaci vôbec nereagoval na žiadosť o odpustenie dlhu a ani na následnú žiadosť o osobné stretnutie.

„Predseda vlády Peter Pellegrini sa s obsahom listu primátora Košíc oboznámi a následne naň bude reagovať,“ reagoval v stredu tlačový odbor Úradu vlády. Na otázku denníka Pravda, či s podobnou požiadavkou oslovili predsedu vlády aj iné mestá, nereagoval.

Drahšie smeti, vyššie dane

Košičania tento rok musia rátať s vyššími daňami či poplatkom za odpad. Magistrát zdôvodňoval, že je to kvôli viacerým schváleným zmenám zákonov a rôznym vládnym sociálnym balíčkom, pričom štát stále pridáva ďalšie kompetencie, no nezabezpečuje ich krytie. Radnica by nepopulárnymi krokmi mala získať dokopy viac ako 13 miliónov eur.

Poplatok za odpad pocítia Košičania najmenej, z doterajších 31,35 eura sa od 1. januára zvýšila cena na 36,86 eura. V prípade obyvateľov rodinných domov pri 110-litrovej „kuka“ nádobe zaplatia namiesto doterajších 108 až 160 eur. Mesto takto získa navyše 2,3 milióna eur. Hlbšie Košičania siahnu do peňaženky pri dani z nehnuteľností. Za 3-izbový byt s rozlohou 60 štvorcových metrov doteraz jeho vlastník zaplatil 19,92, od 1. januára to bude 57 eur. Za rodinný dom s rozlohou 90 štvorcových metrov s dvomi nadzemnými podlažiami v mestskej časti vidieckeho charakteru zaplatia jeho majitelia namiesto 24,17 eura ročne sumu 81,32 eura.